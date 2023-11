Po údere sa treba postaviť a kráčať ďalej. Dominika Mirgová sa po veľkej životnej prehre dokázala otriasť

Chytila druhý dych. Dominika Mirgová má za sebou náročné obdobie. Po prevalení nevery jej manžela totiž nasledoval krach ich spoločného vzťahu, ako aj následný rozpad rodiny. Napriek tomu, že speváčka bola zo zrady svojho manžela zdrvená, otriasla sa a rozhodla si plniť si svoje sny. A nielen sebe. V rozhovore pre denník Nový Čas prezradila, koho a ako sa rozhodla urobiť šťastného.

Rodáčka z Trnavy to tento rok nemala ani zďaleka ľahké. Hoci v kariére sa jej darilo a na pracovnom poli bola úspešná, v láske to až také ružové nebolo. Keď sa totiž začiatkom roka dozvedela, že manžel Peter, za ktorého sa vydala v roku 2015 a s ktorým vychováva syna, má údajne druhú ženu, zrútil sa jej svet.

Mužov dala bokom

Sen o harmonickom manželskom zväzku a kompletnej rodine sa jej rozpadol a Dominike zostali len oči pre plač. Speváčka sa však otriasla a vrhla sa do práce. Zmenila výzor a zo smútku sa doslova vyspievala.

Tiež sa rozhodla, že sa bude venovať hlavne ženám a ženskej tematike a mužov dala nateraz na vedľajšiu koľaj. „Album Wonder Woman nesie takú myšlienku, že tentoraz som dala mužov bokom a venovala som sa viac ženám, to čo my ženy riešime, z čoho sme nešťastné, čo nás trápi a podobne,“ uviedla Dominika s tým, že momentálne dala na prvé miesto svojho syna, seba a svoju kariéru.

„Každá WonderWoman raz dostane úder, ale aj tak sa postaví a kráča ďalej," hovorí speváčka.

Plní sny druhým

Za nešťastným vzťahom tak umelkyňa urobila hrubú čiaru a zdá sa, že je aktuálne spokojná a šťastná. Dôvodom môže byť aj to, že Dominika si neplní len svoje sny, ale rozhodla sa urobiť šťastných aj iných.

