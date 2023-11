Nevedia, či sa Lucka dožije dospelosti. Samoživiteľka Zuzana za chorú dcérku bojuje ako levica

Zuzana chorú Lucku nosí do školy na rukách, pretože ju po pár krokoch pre chorobu začnú bolieť nožičky.

„Človek vidí strhujúci príbeh matky, ktorá bojuje za šťastie, zdravie, život svojho dieťa ako levica a napriek tomu má v sebe noblesu a gráciu,“ povedal V siedmom nebi Vilo Rozboril, keď po roku predstavil novú sériu obľúbenej relácie. Prvý príbeh o chorej Lucke a jej statočnej mame Zuzane dojal mnohých Slovákov, ktorí sa rozhodli, že keď dievčatku nepomôže štát, pomôžu jej oni.

Prestala rásť

Lucka je usmievavé dievčatko, ktoré sa na prvý pohľad až tak nelíši od svojich rovesníkov. Osemročná školáčka však trpí poruchou metabolizmu sacharidov, diagnózou, pri ktorej sa ľudia nedožívajú dospelosti. O chorobe sa Lucka s jej mamou Zuzanou dozvedeli náhodou, keď boli u ortopéda.

„Všimol si, že vôbec nerastie. Telo sa mení a začal alarmovať, že genetika... Lenže tie druhé testy sú trošku drahšie a nemenovaná poisťovňa ich nepreplácala. Takže sme museli čakať na zmenu poisťovne. Čakali sme sedem mesiacov,“ vysvetlí v Siedmom nebi Zuzana, ktorej sa po vypočutí diagnózy zrútil svet.

Paralýza alebo smrť

„Tým, že my už sme v štádiu, že máme všetky symptómy, tak ten progres je veľmi rýchly. Minulý rok ešte nemusela nosiť okuliare, teraz má dioptrie 5. Jej sa rapídne zhoršuje stav. Život mojej dcéry závisí na cudzích ľuďoch, ktorých som doteraz nevidela. Deti s touto diagnózou zomierajú tak, že sa zadusia v spánku. Prestanú dýchať. Tam je veľké ohrozenie, krčnej chrbtice. Je ohrozená miecha a sú tam len dve možnosti - paralýza alebo smrť,“ vysvetlila v relácii statočná mama, ktorá si praje len jediné – aby jej dcéra bola zdravá. Špeciálna enzýmová liečba je však nákladná a mama dvoch dcér je na všetko sama.

Okrem toho musí Zuzana chorú Lucku nosiť do školy na rukách, pretože po pár krokoch ju pre chorobu začnú bolieť nohy. Rodine by pomohlo auto, no mama samoživiteľka si ho nemôže dovoliť. Ako priznala pred kamerami, od štátu nedostala ani príspevok, pretože naň podľa tabuliek nemá nárok. Preto zasiahol Vilo Rozboril, ktorý má k rodine veľmi silný vzťah.

