Na ceste do obľúbenej reštaurácie si vždy kúpi tiket. Chyba predavača mu teraz navždy zmenila život

Z času na čas sa vyberie najesť do svojej obľúbenej reštaurácie. Popritom trošku zariskuje a kúpi si tiket lotérie štátu Michigan. Keď však Michael Spoejstal opakoval tento svoj rituál 17. septembra, predavač na čerpacej stanici sa pomýlil a vďaka tomu muž vyhral peniaze, ktoré zmenili jeho život, informuje CNN.

Namiesto toho, aby mu predal desať losov, omylom vytlačil tiket s desiatimi tipmi na jedno losovanie. Michael mu povedal, že lós chce aj napriek tomu a urobil dobre. Keď ho totiž jedného dňa skontroloval, zistil, že sa na neho usmialo neuveriteľné šťastie. Vyhral totiž 25-tisíc dolárov ročne na 20 rokov.

Výherný tiket. Foto: Michigan Lottery

„Okamžite som začal premýšľať o tom, čo všetko by som mohol s peniazmi urobiť a či by som chcel využiť možnosť jednorazovej platby, alebo ročného vyplácania. Bol to úžasný pocit,“ povedal 60-ročný muž. Nakoniec sa rozhodol, že jednorazovo zoberie 395-tisíc dolárov. Teraz plánuje, že svoje peniaze použije na cestovanie a zvyšok si ušetrí do budúcnosti.