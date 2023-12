Mal iba 15 rokov, keď sa zaľúbil do 40-ročnej učiteľky. Príbeh lásky Macronovcov šokoval celý svet

Keď sa Emmanuel Macron stal prvýkrát francúzskym prezidentom, pred natešený dav prišiel so svojou manželkou Brigitte, ktorú držal pevne za ruku. „Chcem sa poďakovať tým, ktorí sú tu, a tým, ktorí tu už nie sú, pretože nikdy nemôžeme zabudnúť na to, kto sme a odkiaľ sme prišli. Chcem sa poďakovať celej mojej rodine a Brigitte,“ spomenul vo svojej ďakovnej reči dnes už 70-ročnú manželku, od ktorej je mladší o 25 rokov. Aj keď toto číslo pred rokmi vyvolalo škandál po celom svete, za príbehom lásky Macronovcov sa toho skrýva oveľa viac.

Viedla krúžok, v ktorom on vynikal

Svoju budúcu manželku spoznal Emmanuel Macron v škole, keď bol 15-ročným tínedžerom. Brigitte nebola jeho spolužiačka, ale o 25 rokov staršia profesorka francúzštiny, ktorá viedla dramatický krúžok, v ktorom on exceloval. „Pred celou triedou čítala jeho práce ako príklady,“ spomínal si pre Le Parisien jeden z jej študentov. „Bola úplne ohromená jeho spisovateľskými schopnosťami. Celý čas písal básne a ona ich pred všetkými čítala,“ vysvetlil. V tom čase bola Brigitte vydatá, mala tri deti. Jedna z jej dcér bola dokonca Macronovou spolužiačkou. A aj napriek tomu sa Macron nezamiloval do nej, ale do svojej profesorky. „Najprv to bol zväzok intelektuálny, ktorý sa postupne menil na cit. Prišlo to prirodzene, ani jeden z nás sa o to zvlášť nesnažil,“ priznal vo svojej knihe Revolúcia.

„Úplne ma premohla inteligencia toho chlapca. Nebol ako ostatní. Vždy bol s učiteľmi. Nebol tínedžer,“ spomínala na to obdobie Brigitte. Na konci tretieho ročníka si Macron prišiel prevziať diplom a pred celou školou priznal svoje city k učiteľke. „Keď prišiel na pódium pred 500 žiakov, vzal si mikrofón a povedal, že jeho stáž bola podnetná a podnecujúca. Všetci v sále sa rozosmiali,“ povedal jeden zo študentov.

Citom sa snažila odolať

Presný čas, kedy skutočne začal ich romantický vzťah, nie je dodnes známy. Mnohí sa však pohoršujú, že Brigitte kedysi kvôli vzťahu s Macronom porušovala zákon. Francúzsky zákon z 23. decembra 1980 totiž uvádza, že učiteľovi, ktorý má sex so študentom mladším ako osemnásť rokov, hrozia až tri roky väzenia.

Macronová neskôr v rozhovore priznala, že sa snažila odolať rastúcej náklonnosti k svojmu študentovi a povedala mu, aby odišiel študovať do Paríža. „Vtedy medzi nami nič nebolo, ale šírili sa klebety,“ spomínala.

Vrátim sa, prisahal jej

