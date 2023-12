Desať rokov si myslela, že jej syn je mŕtvy. Matka niekoľko dní pred Vianocami zažila pravý zázrak

Udiala sa jej najhoršia nočná mora každej matky. Joyce Curtisová roky nemala žiadnu správu o svojom synovi a keď svet postihla aj pandémia, bola presvedčená, že už nemôže byť nažive. Niekoľko dní pred Vianocami ale dostala telefonát, ktorý nečakal a ktorý obrátil jej život naruby.

Chcel cestovať stopom

Jej syn Nicholas opustil rodné mesto v roku 2000 po tom, čo ho vyhodili z práce. Pracoval ako stolár a výpoveď bral ako príležitosť dostať sa do sveta. Jeho hlavným cieľom bolo stopom precestovať Francúzsko a Španielsko. Aj v tom čase dostávala jeho mama správy od syna len sporadicky, neskôr prestali úplne. Joyce verí, že syn musel prežiť vo Francúzsku skutočne drsné roky. Nejaký čas doslova prežíval v uliciach Paríža.

V roku 2009 ho po prvý raz nahlásila ako nezvestného, keďže o ňom nemala dlhšiu dobu žiadnu správu. O rok neskôr ju kontaktovali z britského konzulátu v Paríži a informovali ju, že jej syna prijali do nemocnice. Spolu s manželom okamžite vycestovali do Francúzska. To bolo aj naposledy, čo syna videla alebo o ňom aspoň počula.

Vianočný zázrak

Navštívili ho v nemocnici. „Kúpili sme mu topánky a aj nejaké veci, aby sa mohol dostať domov,“ spomína mama Joyce. S manželom sa vrátili do Británie, pričom vo Francúzsku jej sľúbili, že hneď, ako to bude možné, jej syna posadia na let domov. „V dohodnutom čase som ho čakala v Glasgowe. Pamätám sa, že vtedy pršalo. Čakala som ho v práci, ale on domov nikdy neprišiel,“ hovorí Joyce pre SWNS. Každý deň volala na letisko, či chlapec s jeho menom nastúpil do lietadla, ale neustále dostávala negatívnu odpoveď.

