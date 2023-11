Petra Vlhová skončila desiata v obráku, triumfovala Lara Gutová-Behramiová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára desiate miesto. V americkom Killingtone zaostala o 1,98 sekundy za víťaznou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, ktorá po triumfe v Söldene vyhrala aj druhý „obrák“ sezóny. Druhá skončila s odstupom 62 stotín Novozélanďanka Alice Robinsonová, tretia bola domáca Mikaela Shiffrinová (+0,81), ktorá dosiahla jubilejné 140. pódiové umiestenie a upevnila si vedenie v celkovom poradí SP.

Tesné rozdiely

Gutová-Behramiová slávila 39. víťazstvo v prestížnom seriáli, z toho siedme v obrovskom slalome. S plným počtom 200 bodov vedie klasifikáciu disciplíny pred Taliankou Federicou Brignoneovou (120) a Robinsonovou (109), Vlhová je šiesta (86). Pretekárky mali v 1. kole problémy s viditeľnosťou, vo vrchnej časti ju znižoval vietor, ktorý víril sneh. Vlhová, ktorá štartovala s číslom päť, figurovala po prvej jazde na ôsmom mieste, keď za vedúcou Robinsonovou zaostávala o 94 stotín.

Slovenka začala nádejne a na prvom medzičase strácala na priebežnú líderku Saru Hectorovú iba šesť stotín. V druhom sektore však nabrala vyše polsekundové manko. V dolnej časti už jej strata veľmi nenarástla a v cieli sa zaradila na priebežnú piatu pozíciu s odstupom 0,88 s na Švédku. Napokon ju predbehli ešte tri konkurentky. Prvá jazda vyšla najlepšie Robinsonovej, ktorá viedla o šesť stotín pred Hectorovou a osem pred Gutovou-Behramiovou. Tesné rozdiely dávali šancu na víťazstvo aj ďalším pretekárkam, štvrtá bola Talianka Marta Bassinová (+0,21), piata domáca favoritka Shiffrinová (+0,23).

Plynulá jazda bez riskovania

Vlhová predviedla v 2. kole plynulú jazdu, ale bez väčšieho rizika. V hornej časti mala neskoršiu stopu do jednej z červených bránok, kde stratila cenné desatiny. Stredná strmina jej vyšla a pred záverečným sektorom bola tesne vo vedení, no tesne pred cieľom ju rozhodilo a iba tesne sa zmestila do poslednej brány. V cieli sa zaradila na štvrtú priečku so stratu 0,14 s na priebežnú líderku Rakúšanku Juliu Scheibovú.

Nakoniec spadla ešte o šesť pozícií. Shiffrinová sa vydarenou jazdou dostala do vedenia a rozradostila domáce publikum, no na čele nevydržala dlho. Gutová-Behramiová od úvodu pustila lyže, ukázala skvelý cit pre sklz, do cieľovej roviny si zobrala najvyššiu rýchlosť a jasne prekonala Američanku. Na jej výkon nestačili Hectorová a ani Robinsonová, ktorá sa musela uspokojiť s druhým miestom. V nedeľu je v Killingtone na programe slalom žien (16.00/19.00).