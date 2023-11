FOTO: Ľudia si ráno neveriacky pretierali oči. Slovensko sa zahalilo do takejto bielej nádhery

Pred pár dňami sme vás upozorňovali, že v najbližších dňoch by sa Slovensko mohlo zahaliť do bielej farby. Meteorológovia totiž predpovedali sneženie, hoci najmä na severe. Ako sa ukázalo dnes ráno, napokon to je trochu inak a bielej periny sme sa dočkali na mnohých miestach. Pozrite sa, ako to vyzeralo v sobotu doobeda na našom území a čo nás ešte čaká.

Sneh v Novej Lesnej. Foto: imeteo.sk/Ľuboš Ďurina

Slovenský hydrometeorologický ústav v piatok informoval o tom, že ochladzovanie nekončí a cez víkend má prísť zosilnenie prílevu chladného vzduchu. To malo priniesť snehové prehánky väčšinou aj v nižších polohách, čo sa aj potvrdilo. „Najviac zrážok, aj tých snehových sa vyskytuje práve na západe a severozápade Slovenska,“ uvádza iMeteo. Ráno sa najviac snehu vyskytovalo v Žilinskom kraji. no dočkali sa aj ľudia v Bratislave a jej okolí.

Drietoma (Trenčín). Foto: imeteo.sk/Alica

Malatiná (okres Dolný Kubin). Foto: imeteo.sk/Tomáš Bača

V noci zo soboty na nedeľu sa čaká, že príde na naše územie ďalšia vlna sneženia, ktorá prinesie zrážky opäť predovšetkým na severné Slovensko a na severozápad. „Sneženie by sa však malo vyskytovať aj na krajnom západe a keďže by teploty mali byť na celom území pod nulou, tak nádej, že v nedeľu ráno sa západné Slovensko, vrátane Bratislavy zobudí do bieleho rána, je veľmi vysoká,“ píše portál.

Obec Huty pri Liptovskom Mikuláši. Foto: imeteo.sk/Monika

Sneženie a vytvorenie snehovej pokrývky je takmer isté v Žilinskom a v Prešovskom kraji a vo väčšine Košického, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Pozor si preto dajte pozor aj na cestách - v sobotu sa môžu počas dňa najmä v oblastiach severného Slovenska vytvárať snehové jazyky a záveje, pričom vzhľadom na mrazy očakávajme aj poľadovicu.