V hlave tma a číre zúfalstvo, či to prežijem. Zuzana Smatanová ukázala, aké ľahké je maskovať pád na dno

„Pozeráte sa na starú fotku, kde mám koncert, usmievam sa a vnútri bojujem o život.“ Takto opisuje Zuzana Smatanová momenty, ktoré boli súčasťou jej života. Speváčka, ktorá dlho bojovala s hlbokými depresiami, hoci to navonok na sebe nedala vedieť, chce svojím príspevkom na sociálnej sieti upozorniť na dôležitú vec - majte oči otvorené a všímajte si ľudí vo vašej blízkosti. Aj vy im môžete pomôcť.

V hlave čierna tma

„Veď sa usmieva, nič jej nie je,” je veta, ktorú hovoria mnohí ľudia pri pohľade na tých, ktorí v tom momente bojujú s vnútornými démonmi, no nechcú to dať najavo. Ako pripomína Zuzana Smatanová, aj na tejto fotografii je to iba klam. Speváčka sa na nej usilovala zo všetkých síl, aby verejnosť z nej ani na moment nemala pocit, že je niečo inak.

„Chcela som vám hrať a spievať so všetkou energiou, ktorá ešte vo mne vtedy zostala, hoci som hlboko v duši chcela zrušiť všetky koncerty. Ale na pódiách som aspoň na chvíľu mala pocit, že žijem a toho som sa držala zubami-nechtami. V hlave čierna tma, zúfalstvo, strach, či to celé prežijem,“ napísala víťazka súťaže Coca-Cola Popstar, ktorá ju katapultovala do popredia.

Majte oči otvorené

Speváčka musela vynaložiť množstvo námahy a sústredenia, aby jej nevypadli texty, celé pesničky a aby ju neprepadla úzkosť, prípadne panický atak. „Chcem, nech viete, že ľudia, ktorých trápi depresia to vedia dobre hrať. Nikdy sa vám len tak nepochvália, je to pre nich veľmi citlivá vec, snažia sa navonok pôsobiť že je všetko ok. Až niektorí zrazu navždy zmiznú a okolie sa pýta, prečo sa to stalo, veď sa usmieval/a, vyzeral/a byť v pohode,“ upozorňuje umelkyňa.

Pre každého má jednoduchú radu, ktorá však môže naozaj pomôcť. „Majte otvorené oči, zaujímajte sa o druhých, ako sa majú - tak naozaj, nie len z povinnosti. Čítajte im z očí, lebo v tých, kde je ťažko na duši, je niečo vyhasnuté a ticho prosia o pomoc,“ hovorí Zuzana Smatanová. Stačí, ak tomu druhému dáte pocit, že ste tu pre neho a vaše objatie a dôvera sú k dispozícii. Aj maličkosti totiž dokážu urobiť ten rozdiel.