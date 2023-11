FOTO: Tento rok prišli s dvomi obrovskými zmenami. Centrum hlavného mesta už rozžiarili vianočné trhy

Na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí v centre Bratislavy sa začali vianočné trhy. Otvorené budú do 31. decembra s krátkou prestávkou počas vianočných sviatkov. Mesto pri ich organizácii tento rok spolupracuje s mestskou časťou Staré Mesto. Obe námestia už zdobia vianočné stromčeky, ktorými sú 12-metrové smreky.

Na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí v centre Bratislavy sa začali vianočné trhy. Foto: TASR/Dano Veselský

Trhy v centre mesta okrem iného spojí novinka, a to „prívetivé zóny“. Slúžiť budú najmä na oddych od ruchu trhov. Budú bezbariérové a bude možné si v nich posedieť. „Vytvorili sme priestor, ktorý bude slúžiť najmä na to, aby si mohli oddýchnuť rodiny s deťmi, seniori, zraniteľné skupiny a všetci, ktorí pretlak na námestí môžu po chvíli nie veľmi dobre zvládať,“ povedala riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Katarína Hulíková.

Okrem tradičných vianočných jedál nájdu návštevníci na trhoch aj exotickejšie chute. Ponuka je aj pre vegánov. Vratné poháre a kompostovateľný riad sú aj tento rok. Tento štandard sa podarilo dostať aj na trhy na Hviezdoslavovo námestie, ktoré bude organizovať mestská časť Staré Mesto. Nechýbajú triediace stanice či popolníky na cigarety, ktoré sa neskôr budú recyklovať.

Kultúrny program bude v piatky, soboty a nedele. „Piatky patria čítaniu pre dospelých, potom budú nasledovať koncerty mladých kapiel. V sobotu sme zase vytvorili čítania pre deti a vystúpenia ženských umelkýň so skupinami. Nedele sú plné hudby, vystúpia najmä základné umelecké školy a neskôr sú to aj známe slovenské hudobné mená,“ spresnila šéfka BKIS. Do kultúrneho programu sa zapojí aj viacero mestských organizácií a aj všetkých 17 bratislavských mestských častí.