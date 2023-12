FOTO: Keď videla po chodbe kráčať Soňu Müllerovú, chcela byť ako ona. Spoznávate známu moderátorku?

Narodila sa v Trnave do obyčajnej skromnej rodiny a neskôr sa rozhodla, že bude študovať umeleckú maskérsku tvorbu. Časom začala pracovať ako vizážistka, no jej okolie videlo veľký potenciál aj v jej dare reči. Preto ju prihlásili do televízneho konkurzu, ktorý úspešne absolvovala a na televíznych obrazovkách ju vidieť doteraz.

Viete, ktorá známa moderátorka sa na vás usmieva z fotografie?

Hádanka. Foto: Instagram

Správnu odpoveď nájdete na ďalšej strane: