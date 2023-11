Slávny lupič džentlmen Arsene Lupin v novej knihe s krásnou oriezkou

Teraz vyšla kniha Lupinových dobrodružstiev v novom preklade profesora Štefana Povchaniča pod názvom Arsene Lupin. Lupič džentlmen . Autorom je francúzsky spisovateľ Maurice Leblanc.

Ide o výber príbehov, celkovo ich je 16 z pôvodných 20-tich noviel. Napríklad Kráľovnin náhrdelník, Záhadný cestujúci, Arsene Lupin vo väzení, Srdcová sedma, či Sherlock Holmes prichádza neskoro.

Foto: Ikar

Už samotné zrodenie lupiča je zaujímavé.

Na začiatku bol Edgar Allan Poe a jeho rytier Auguste Dupin. Ten inšpiroval Conana Doyla, ktorý vytvoril postavu detektíva Sherlocka Holmesa. „Pripomínate mi Poeovho Dupina, vraví mu v jednom príbehu Watson. Nemyslel som si, že by takéto postavy mohlo existovať aj mimo románových príbehov.“

Maurice Leblanc si uvedomoval, že musí vytvoriť postavu, ktorá bude schopná súperiť so slávnym anglickým detektívom, no súčasne by mala stelesňovať francúzsky esprit a ducha svojej doby. „Francúzsko v tom čase prežívalo dlhé obdobie mieru, ktoré nasledovalo po francúzsko-pruskej vojne v roku 1870 a trvalo do začiatku prvej svetovej vojny v roku 1914. Obdobie, ktoré historici nazvali la belle époque (Krásne časy),“ vysvetľuje prekladateľ a znalec Francúzska Štefan Povchanič.

Postava Arsena Lupina sa zrodila v roku 1905 a to príbehom Ako Arsena Lupina zatkli – nájdete ju aj v tejto knihe.

Tak ako čitateľov na celom svete, aj vás určite budú baviť genialita a neuveriteľné kombinácie lupiča džentlmena, jeho šikovnosť, schopnosti, k tomu si pridajte zmysel pre iróniu a nečakané zvraty. Dostanete sériu, ktorú si zamilovali milióny čitateľov.

Vypočujte si úryvok.

Číta Kamil Mikulčík:

Toto slovenské vydanie je prekladom výberu vnučky autora Mauricea LeBlanca, ktorý vyšiel pod názvom Neobyčajné príhody Arsena Lupina v roku 2011. Príbehy nepolapiteľného Arsene Lupin. Lupič džentlmen sú plné nečakaných zvratov a hoci sú oveľa dynamickejšie než príbehy Sherlocka Holmesa či Hercula Poirota doteraz neboli súčasťou našej prekladovej literatúry. „Týmto vydaním chceme slovenskému čitateľovi priblížiť postavu, ktorej neuveriteľné dobrodružstvá už viac než jedno storočie pútajú pozornosť čitateľov na celom svete,“ dodáva skúsený prekladateľ.

Kniha vyšla s nádhernou oriezkou a predhovorom prekladateľa. Ilustrácie dodal Ján Kurinec a publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Milan Buno, knižný publicista