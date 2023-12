Bryndzáky robí aj po rokoch v Taliansku. Slovenku Katarínu preslávilo, že hrá v tíme s vlastnou dcérou

Výška 186 centimetrov a láska k športu Katarínu Kováčovú predurčili na volejbal, s ktorým začínala v Liptovskom Hrádku. Šikovnú smečiarku si rýchlo všimli v bratislavskom družstve Slávia UK. Odtiaľ to bol už len krôčik do slovenskej reprezentácie.

S prvou zahraničnou ponukou ju oslovilo Taliansko. Dnes má dve deti, talianske občianstvo a volejbal na Apeninskom polostrove hrá takmer 20 rokov. Raritou vo volejbalovom svete ale je, že za taliansky klub Florens Vigevano hrá od septembra spolu so svojou dcérou Carolinou. Pre DOBRÉ NOVINY sa s ňou rozprávala Lucia Fričová.

V rozhovore sa dozviete: ako sa Katarína dostala na talianske ihrisko,

prečo ani v zahraničí nemá problém uvariť si bryndzové halušky,

čo slovenské jej v Taliansku najviac chýba,

aký to bol pocit súperiť proti vlastnej dcére,

prečo ju všetky spoluhráčky oslovujú Mama Kate.

Narodili ste sa v Ružomberku, vyrastali ste v Liptovskom Mikuláši. Ako ste sa dostali k hraniu volejbalu v Liptovskom Hrádku?

Bola to náhoda. V siedmej triede som hrala volejbal za školu proti Liptovskému Hrádku a keďže sme boli s kamarátkou vysoké, trénerka si nás zavolala, či nechceme prísť na tréning do klubu. Kamarátka bývala v rovnakej bytovke ako ja, tak sme tam začali chodiť spolu. Vždy som sa výborne cítila v telocvični. Boli to dve hodiny, kedy som vypla hlavu od všetkého. Dodnes to tak cítim. Asi preto stále hrávam.

Po dvoch rokoch ste dostali prvé ponuky zo Žiliny a Bratislavy. Aké boli začiatky v profesionálnom tíme?

Voľba nakoniec padla na Bratislavu. Začiatky boli ťažké, aj som si poplakala. Musela som doháňať skúsenejšie hráčky. Zároveň som tam študovala strednú stavebnú školu, ktorú som si tvrdohlavo vybrala. Ponúkali mi športové gymnázium, ale ja som chcela dokončiť, čo som začala v Mikuláši. Bolo to náročné, lebo som veľa vymeškávala až som musela prejsť na individuálny plán.

Ligu majstrov sme hrávali v strede týždňa, cestovali sme, veľakrát sme mali dvojfázové tréningy. Hrávala som vtedy za juniorky aj dorastenky a keď skončila sezóna nastúpila som do reprezentácie. Nakoniec som ale školu dokončila.

Rodáčka z Liptova sa presadila vo volejbale v talianskej najvyššej súťaži. Foto: Archív Kataríny Kováčovej

Tri sezóny ste hrávali za Sláviu UK Bratislava, s ktorou ste získali tri majstrovské tituly. V slovenskej reprezentácii ste odohrali 59 zápasov. Čo vám volejbal dal?

Bola to pre mňa česť reprezentovať Slovensko. Vďaka volejbalu som precestovala svet a vždy, keď sme mali chvíľu voľna, tak sme si išli pozrieť mesto a historické miesta. Hoci veľakrát som videla len letisko a halu. Určite mi dal volejbal disciplínu, naučil ma trpezlivosti, samostatnosti, tímovému duchu a vďaka nemu mám vzťahy, ktoré trvajú doteraz. Liptovský Hrádok je moja srdcová záležitosť. Dodnes som v kontakte s mojou prvou trénerku. Vždy keď som doma, idem ju navštíviť.

Kedy prišla prvá zahraničná ponuka?

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: