Vyskúšajte tie pravé grilážky podľa Petry Tóthovej. Keď nemáte dosť koláčov, stanú sa vašou záchranou

Absolvovala desiatky cukrárskych kurzov aj v zahraničí, teraz pečenie približuje laikom na svojich kurzoch, prostredníctvom kníh, ale aj v relácii Pečie celé Slovensko. Petra Tóthová je porotkyňou, podľa ktorej pečú mnohí ľudia na Slovensku a jej recepty si nevedia vynachváliť. Svoje pochúťky zdieľa aj na Instagrame, kde sa podelila aj o recepty na vianočné dobroty. „Ak ešte nemáte dosť pečenia a chýba vám niečo jednoduché a chutné, tieto grilážky sú tie pravé,“ píše v príspevku s receptom na tie najlepšie grilážky.

Na Vianoce sa pripravuje

Recepty a skúsenosti odovzdáva ďalej aj preto, že sama počas sviatkov kedysi nemala príliš veľa času. „Pre cukrárky je predvianočné obdobie najťažším v roku. Vtedy neviem, ako sa volám, koľko som spala, bojím sa, mám nočné mory z toho, že som na niečo určite zabudla. Teraz je to však iné, máme dvojročného syna a rozhodla som sa, že už nebudem piecť na objednávku. Budem sa spoliehať na mamu a svokru, že niečo upečú aj pre mňa,“ povedala v minulosti v rozhovore pre Hospodárske noviny.

Spolieha sa na to, že keď ľudí naučí základné postupy pečenia, koláče si pripravia jednoducho sami. Petra počas sviatkov ušetrí čas aj tým, že pečie v predstihu. „Snažím sa napiecť čo najviac suchého vianočného pečiva v predstihu. Respektíve predpripraviť si ho. A robím to tak, že neupečené koláčiky dávam zamraziť a tesne pred Vianocami ich dopekám. Hovorí sa, že na Vianoce sa má upiecť 12 druhov koláčikov, za každý mesiac v roku jeden. Takto sa mi to páči aj sa to tak snažím dodržať,“ povedala pre Plusku.

Minulý rok sa jej podarilo upiecť 10 druhov, medzi ktorými boli aj spomínané grilážky. „Ja do grilážok dávam pekanové orechy, manžel má na niektoré alergiu, ale tieto našťastie môže,“ píše porotkyňa.

Grilážky Petry Tóthovej:

