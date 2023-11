Nasneží až 20 centimetrov. Vytiahnite lopaty a rukavice, na týchto miestach čakajte poriadnu nádielku

Hoci ešte stále prebieha jeseň, zima už poriadne vystrkuje rožky. Okrem nízkych teplôt, ktoré na Slovensku panujú, prichádza aj ďalšia vec, ktorú si spájame s koncom roka a chladným počasím. Ako informuje iMeteo, na mnohých miestach nás čaká sneženie. Pozrite sa, ktorých oblastí sa to týka.

Výrazné ochladenie

Už v piatok sa na území Slovenska začne výraznejšie ochladzovať, pričom počas víkendu môžeme očakávať nástup pravého zimného počasia. „To by malo priniesť celodenné mrazy a dokonca aj sneženie, ktoré bude obzvlášť v jednej časti nášho územia výdatné,“ píše portál.

Očakávaná výška snehovej pokrývky. Foto: imeteo.sk

Prvé zrážky sa už očakávajú v piatkových skorých ranných hodinách na severe krajiny a rozširovať sa budú smerom k juhu, no snežiť zatiaľ bude len na horách. To sa zmení popoludní, keď sa od severu začne ochladzovať. „Naše územie čaká postupné znižovanie hranica sneženia, ktorá sa z hôr dostane aj do obývaných oblastí,“ špecifikuje iMeteo.

Snežiť bude na severe

Z piatka na sobotu sa studený vzduch dostane nad celé naše územie a hranica sneženia poklesne aj do nížin. Hlavne na severe vlhké a chladné prúdenie prinesie trvalejšie sneženie. Vďaka zrážkam a nízkym teplotám sa tak začne vytvárať snehová pokrývka, čo sa týka Žilinského a Prešovského kraja.

„Sneženie čaká aj oblasť Nízkych Tatier. Snežiť by malo začať v sobotu ráno, pričom najintenzívnejšie bude okolo poludnia. Do večera by na severe mohlo napadnúť okolo 10 cm snehu, v oblasti hôr až okolo 20 cm,“ píše portál, ktorý dodáva, že na zvyšku Slovenska sa sneženie zatiaľ neočakáva.