Ohúria v džínsoch i vo večernej róbe. Toto je päť štýlových političiek, o ktorých sa hovorí po celom svete

Riadia a reprezentujú krajinu a zabezpečujú, aby bol národ jednotný. Na pleciach svetových lídrov či líderiek je toho veľa. Existujú političky, ktoré sa popri svojej práci stali známymi aj pre svoj osobitný štýl a mnohíá ich považujú za vzor elegancie. Toto je päť z nich.

5. Michelle Obama

Elegantná je v talkšou aj na globálnom fóre. Nejedna žena vzhliada k manželke bývalého amerického prezidenta a k bývalej prvej dáme USA Michelle Obama. Dobre padnúce šaty, nohavice a ležérne košele robia z jej šatníka doslova pascu na módne maniačky, z jej kúskov sa dá totiž vytvoriť outfit na každú príležitosť. Nehovoriac o tom, že spolu so svojím manželom Barackom vždy pôsobia ako dokonale zladený pár. Iste to nie je len v móde.

4. Jacinda Ardern

Najmladšia premiérka Nového Zélandu za 150 rokov a najmladšia premiérka tejto ostrovnej krajiny je ikonou štýlu "bona fide", to znamená, že sa oblieka s dobrým úmyslom a že ide o dobrú vec. Je totiž známa aj tým, že hoci jej šatník obsahuje luxusné oblečenie v nápadných farbách, nosí aj šetrné, udržateľné kúsky. Jedna z najlepšie oblečených političiek si na seba dokáže dať formálny outfit či šaty, ale s rovnakou ľahkosťou aj džínsy, košeľu či sako. Napríklad, keď si 13. apríla 2022 počas otvárania hraníc pre vstup Austrálčanov do krajiny obliekla zelené šaty s makom na pleci v súlade s tradíciami Anzac Day (Národný pamätný deň v Austrálii a na Novom Zélande, ktorý vo všeobecnosti pripomína všetkých Austrálčanov a Novozélanďanov, „ktorí slúžili a zomreli vo všetkých vojnách, konfliktoch a mierových operáciách“, pozn. red.), získala si celosvetovú pozornosť.

3. Zuzana Čaputová

V tomto zozname nemožno obísť slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, doposiaľ jedinú ženu v tomto úrade. Americký prestížny magazín Forbes ju zaradil medzi sto najvplyvnejších žien sveta a ona zakaždým oslní aj dokonale upraveným zovňajškom. Hoci jej jednotlivé outfity pochádzajú z dielní rôznych významných návrhárov, dvorným návrhárom našej pani prezidentky je módny dizajnér Boris Hanečka. „Záujem, s ktorým sa na ňu vzhliada, je pozoruhodný. Myslím si, že ak bude prezidentka Čaputová módnou ikonou, bude to chcieť trochu času, ale myslím si, že na to má našliapnuté veľmi dobre. Ak sa ikonou stane, nebude to umelo vytvorená ikona,“ povedal o Zuzane Čaputovej Hanečka pre Tablet.TV.

