Slovensko vyhralo súboj o gigafabriku, ktorú nám budú závidieť. Zverejnili aj, kde vznikne

Zamestnať by mala 1500 ľudí.

Už naberá reálne kontúry. Pred dvomi mesiacmi sme vás informovali o tom, že na Slovensku by mohla vyrásť gigafabrika, ktorá by priniesla množstvo pracovných miest - nebolo však isté, či tento súboj vyhráme. Podľa informácií tvnoviny.sk už vieme, že sa to naozaj stane.

Čínsko-slovenská spoločnosť Gotion InoBat plánuje na Slovensku postaviť závod na výrobu batérií pre elektromobily. továreň na batérie do elektromobilov s kapacitou výroby 20 gigawatthodín batérií ročne s možným rozšírením kapacity produkcie až na dvojnásobok. Stáť bude v Šuranoch, s plným spustením výroby sa ráta v roku 2026 a zamestná 1500 ľudí.

Predseda predstavenstva Gotion High-Tech Li Zhen dúfa, že v budúcnosti bude Slovensko nielen svetovou jednotkou v produkcii áut na obyvateľa, ale aj v produkcii batérií na obyvateľa. „Dokončenie továrne bez uhlíkovej stopy výrazne posunie proces udržateľného rozvoja v Európe a prispeje k novej globálnej energetickej transformácii,“ dodal.

GIB je spoločným podnikom slovenského InoBat a čínskeho Gotion High-Tech. Gotion High-Tech je jedným z TOP 3 globálnych batériových konglomerátov a exkluzívnym dodávateľom pre Volkswagen mimo Číny. „GIB je jedinečným príkladom silného partnerstva medzi rýchlo sa rozvíjajúcim startupom so špičkovými skúsenosťami v rozvoji projektov a znalosťami slovenského kontextu a technologickým lídrom schopným poskytnúť plný rozsah technológie a výrobné kapacity na zvýšenie výroby. Spoločne sme schopní umiestniť Slovensko a Európu do stredu zelenej ekonomiky,“ zdôraznil CEO spoločnosti InoBat Marián Boček.