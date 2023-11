Sedem rokov žil bez teplej vody, elektriny a plynu. Moderátor Šorty neberie svetlo v izbe za samozrejmosť

Akurát pílil drevo, keď mu dali vedieť, že ho zobrali do rádia. Známy moderátor Dušan Berky, ktorého fanúšikovia poznajú najmä pod prezývkou Šorty, vyrastal v Lieskovci pri Zvolene v bytovke, kde mu nič nechýbalo. Stačilo ale niekoľko finančných problémov a rodina sa musela presťahovať do dediny, kde jeho otca starí známi stiahli k alkoholu. Došlo to až do bodu, že sedem rokov fungovali bez teplej vody, elektriny a plynu.

Nechcel byť doma v tme

„Ja som vždy prišiel čistý do školy, vždy som mal umyté zuby, aj keď nad ránom, keď som chodil do školy, v zime bola ešte tma, tak som si pri sviečke umýval zuby. Aj moja sestra. My sme vždy boli vzorní, aj preto sme to skrývali. Ja som sa hanbil strašne,“ hovoril v podcaste Marakua Šorty, ktorý mal pre existenčné problémy ťažkosti s učením. Priznal, že keď je dieťa hladné, sadne si za knihy len ťažko.

„Prídete zo školy, máte sa učiť, ste hladný, je vám zima, máte v hlave, že na tú cestu domov zo školy ste si požičiavali od spolužiaka a teraz to nehovorím preto, že sa ľutujem. Ale to sú také drastické veci. Chcete sa umyť, umyjete sa v zohriatej vode v hrnci, učíte sa pri sviečke večer? No nie, idete radšej von s kamarátmi a nechcete byť doma v tme, pretože nemáte ani tú telku, ani komp,“ spomínal na ťažké chvíle Šorty, ktorý stále veril, že sa mu podarí odísť do Bratislavy, ktorú považoval za mesto plné mrakodrapov.

Prvýkrát autobusom na diaľnici

Šorty namiesto písomiek v lavici písal texty piesní, učil sa imitovať známych ľudí a miloval beatbox. Všetko si nahrával a veril, že si ho raz niekto vypočuje. Jedného dňa nahral pozvánku na festival, kde imitoval 16 hudobníkov a stalo sa z toho virálne video, s ktorým sa nakoniec dostal až do rádia. „Prvýkrát som bol v Bratislave, prvýkrát som išiel autobusom po diaľnici,“ spomínal v tolkšou Petra Marcina Šorty, na ktorého sa v hlavnom meste usmialo šťastie.

