Prípravy na sviatky nemusia byť stresujúce. Držte sa našich 5 tipov a tento týždeň prežijete bez nervov

Už iba pár dní a najkrajšie sviatky roka sú tu. S Vianocami sa však často spája množstvo povinností nielen v domácnosti, ale aj v práci. Všetky tieto veci pritom vieme zvládnuť bez zbytočných nervov a vyčerpania. Inšpirujte sa našimi tipmi a prežite nadchádzajúce dni v pokoji a v pohode.

5. Začnite včas

Nenechávajte si nič na poslednú chvíľu - ani nedokončené veci v práci či koncoročné uzávierky, ani nákupy jedla či vianočných darčekov, ani upratovanie. Začnite čo najskôr a naplánujte si jednotlivé úlohy. Aj keď by niečo nevyšlo podľa vašich predstáv, stále budete mať dostatok času na to, aby ste to napravili.

Foto: Freepik.com

4. Zapojte rodinu

Poproste ostatných v rodine o pomoc, nemusíte predsa všetko robiť sami. Nakupovať a upratovať predsa môžu aj vaše deti či partner alebo partnerka. Ak nikoho takého nemáte, obráťte sa na profesionálne služby. Mať niekoho na upratovanie je dnes už bežná záležitosť v mnohých domácnostiach. A ak si s varením či pečením príliš netykáte, koláče alebo zákusky kúpte, nemusíte si predsa nič nedokazovať. Hlavne aby boli chutné.

Foto: Freepik.com

3. Napíšte si zoznam

Aby ste na niečo nezabudli, z čoho budete potom na nervy, napíšte si ešte zoznam a postupne ho napĺňajte. Upratať odporúčame čo najskôr, potom už poriadok len udržujte. Aj vianočné darčeky nakúpte radšej v predstihu, aby ste mali čím skôr pokoj a boli v kľude. Aj napiecť sa dá dopredu, pričom koláče vám potom na balkóne alebo v špajzi vydržia aj do Nového roka.

Foto: Freepik.com

