Slovenská kapela hovorí rázne NIE obťažovaniu na koncertoch: Babu nezbalíš na obtieranie dopocenej špargle

Kamkoľvek sa pohla, išiel za ňou neznámy muž a z bezútešnej situácie sa jej podarilo vyviaznuť len vďaka kamarátkam. Takýto nepríjemný zážitok mala pred niekoľkými dňami mladá žena na banskobystrickom koncerte kapely Catastrofy a informácie o incidente sa dostali až k samotným hudobníkom. Metalisti sa rozhodli, že takéto správanie nebudú tolerovať a všetkým predátorom na ich koncertoch poslali tvrdý odkaz.

Prerušili koncert

„Dostalo sa nám do uší, že na minulotýždňovom koncerte v Banskej Bystrici nejaký lálo obťažoval počas koncertu našu fanynku,“ uviedla kapela na Facebooku. „Chceme, aby sa ľudia na našom koncerte cítili bezpečne, aby sa všetci mohli slobodne zabávať, aby sa baby necítili ako korisť predátorov,“ píšu ďalej jej členovia. Všetkých fanúšikov vyzývajú, aby takéto správanie ihneď nahlásili. Skupine sa už raz stalo, že musela prerušiť koncert, pretože „nejaký iný lálo [si] dovoľoval na dievky v prednej rade.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/catastrofy/posts/pfbid02qE8TPTEKJb8iLNEj6NtbGVkwwbBA9HkWLorn4jxF5mzUeKaczp5xyeWRZSBWo6dwl?locale=sk_SK

Postoj členov kapely je teda jednoznačný - obťažovanie neakceptujú a nikdy akceptovať nebudú. Sami poukázali na to, že z pódia nedokážu odčítať všetko, čo sa medzi fanúšikmi deje. „Baby, apelujeme v tomto príspevku hlavne na vás - nebojte! Vyriešime to my, klub, ostatní v publiku... len to musíme vedieť,“ prihovárajú sa fanúšičkám a fanúšikom. Zároveň uznali, že cítiť na sebe dotyky cudzieho človeka môže byť šok a „že nie je ľahké nabrať odvahu a ozvať sa, ale chceme vám dodať guráž a v tomto smere podať pomocnú ruku.“

Prihovorili sa všetkým

Príspevok však skupina venovala nielen obetiam, ale aj obťažujúcim.

Článok pokračuje na ďalšej strane: