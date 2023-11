Pre krik a napätie ušla z domu. Herečka Jana Pilzová zažíva slávu po šesťdesiatke a berie to s pokorou

„Dychberúca postava,“ napísala jedna z fanúšičiek pod fotografiu Jany Pilzovej, ktorá je hviezdou seriálu Dunaj, k vašim službám. Herečka zvolenského divadla v seriáli stvárnila židovskú babičku dospelého vnuka, no málokto vie, že v skutočnom živote len nedávno oslávila šesťdesiatku a roky navyše jej pred kamerami musia pridávať kostýmové výtvarníčky. Jana Pilzová zažíva vďaka úlohe Márii Gutmannovej najväčšiu slávu a napriek tomu zostáva nohami pevne na zemi. Ako mladú ju formoval útek z domu, po ktorom začala žiť svoj život.

Ušla z domu

Doma v Nitre vládlo napätie, krik, nepochopenie a predsudky. Jana Pilzová priznala, že keď ušla z domu, divadlo ju zachránilo. Angažmán dostala v prešovskom divadle, aj keď nemala herecké vzdelanie. Stačilo, že ju v jednej študentskej hre videl účinkovať vtedajší riaditeľ divadla Ján Šilan, ktorého očarila.

„Mne ponuka z Prešova prišla neuveriteľne vhod. Obrazne povedané, tresla som dvermi, odišla na druhý koniec republiky a žila si svoj život,“ priznala pred rokmi pre MY Zvolen herečka. Prihlásila sa aj na Vysokú školu múzických umení, no nakoniec ju umelecký šéf z Prešova presvedčil, že to nepotrebuje. Žiadna škola vraj z človeka herca neurobí.

Nad Dunajom váhala

„Nie som jediná s týmto presvedčením, to isté mi raz povedala Zdena Studenková,“ prezradila Jana Pilzová, ktorá sa z Prešova presunula do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde je dodnes. Aj keď herečku mnohí poznajú z rozhlasu, televízie a dabingu, tú najväčšiu slávu získala až teraz ako dobrosrdečná majiteľka penziónu v seriáli Dunaj, k vašim službám. Ako priznala, nad úlohou veľmi váhala.

