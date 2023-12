Recept na najlepšie vanilkové rožky Zdena Studenková zdedila po mame. Dajte si pozor na jednu surovinu

Mám rada pečenie a neviem, čo to znamená, ak niekto povie, že je to stres, priznala.

Hviezdou je nielen na divadelných doskách či pred kamerami. Zdenu Studenkovú si mnohí obľúbili ako talentovanú herečku, ale aj ako skvelú kuchárku či pekárku. Kulinárskemu umeniu sa venuje takmer celý život, napísala už tri knihy plné skvelých receptov a práve v nich sa podelila aj o recept na vanilkové rožky, ktorý zdedila po mame. Práve ona jej kedysi hovorila, že keď na Vianoce nie je na stole aspoň 15 druhov koláčikov, to nie sú pravé Vianoce.

Pochutí si aj na sladkostiach

Herečka tvrdí, že zdravé je to, čo si uvarí doma a je si vedomá, z akých surovín jedlo pozostáva. V kuchyni varí takmer každý deň a rada si pripraví aj niečo sladké. „Mám rada sladkosti, aspoň raz týždenne pečiem. Pravdaže, je to o tom, nedať si hneď pol plechu,“ povedala denníku SME.

Jej heslom je „jesť málo, ale kvalitne.“ Herečka si teda vychutná rôzne jedlá, no má svoju mieru. „To je okrem domácej stravy aj to, že som fyzicky aktívna, snažím sa cvičiť, starám sa o seba a neprejedám sa. Každý deň si síce doprajem sladkosť, lebo bez nej nemôže byť kávička, ale len jednu,“ opisuje svoj recept. Zdena si svoju líniu udržiava aj počas Vianočných sviatkov, ktoré miluje.

„Milujem aj iné sviatky, ale Vianoce mám špeciálne rada, hlavne preto, že sa na ne veľmi dlho chystám, rozmýšľam o darčekoch,“ prezradila Aktualitám. Okrem toho sa pochválila, že sviatočné varenie a pečenie jej nerobí problém. „Mám rada pečenie a neviem, čo to znamená, ak niekto povie, že je to stres. Spraviť štedrú večeru? Veď to spravím lusknutím prsta, ja, čo varím skoro každý deň. Keď niekto povie, že má stres, neviem si predstaviť, ako si potom užije ten večer. Ja si ho užijem určite,“ priznala Zdena Studenková, ktorá vždy pripravuje vanilkové rožky, ktoré rozvoňajú každú domácnosť.

Vanilkové rožky Zdeny Studenkovej:

