Ahojte svetielka, vitajte v mojej škole. Herečka Silvia Šuvadová učí ľudí, ako byť spokojnejší

Bola v oscarovom filme, no ako herečke sa jej napriek tomu nepodarilo presadiť v USA. Reč je o Silvii Šuvadovej, o ktorej sa roky vie, že je duchovne zameraná a kedysi ju preslávil jej pozdrav „Ahojte Svetielka". Najnovšie sa o nej hovorí v súvislosti s vlastnou, spirituálnou školou.

Chce učiť ľudí

Silvia hrala spolu so Zdenkom Svěrákom v slávnom filme Kolja a v roku 2002 odcestovala do USA, kde sa snažila presadiť ako herečka. Keď sa jej to nepodarilo, vrátila sa naspäť na Slovensko.

O Silvii je dobre známe, že sa venuje spiritualizmu, meditáciám a sebapoznávaniu. V tejto oblasti sa našla práve v Amerike a v roku 2011 nastúpila do sprituálnej školy Mystery School v Mount Shasta v Kalifornii. Viedla aj viacero duchovných seminárov a dodnes učí ľudí meditovať.

Svoje dlhoročné poznatky a skúsenosti si preto nechcela nechať len pre seba, ale chcela sa o ne podeliť aj s inými. Po návrate na rodnú hrudu sa tak rozhodla, že bude pomáhať ľuďom vo vlastnej spirituálnej škole. „Vedela som, že chcem ľudí učiť, a že chcem byť pri tom, ako sa vyvíjajú, že ich chcem sledovať, a že ich chcem sprevádzať...,“ vysvetlila herečka v rozhovore pre reláciu TopStar.

Aj s domácou úlohou

Záujemcom tak ponúka rôzne kurzy, ktorých cieľom je naučiť sa pracovať so sebou a byť spokojnejší. V spirituálnej škole dostanú žiaci každý týždeň do mailu učenie na daný týždeň, ktoré obsahuje audio nahrávku, meditáciu, pracovný list, písaný text alebo aj všetko dokopy.

„Počas týždňa sa vám môžem prihovárať v skupine na sociálnej sieti a pýtať sa na to, ako sa vám darí zvládať domácu úlohu, ak nejaká v ten týždeň bude,“ opísala ďalej Silvia, ako učenie prebieha.