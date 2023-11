VIDEO: Šťastné konce existujú. Mladý motorkár Adam bojoval o život, teraz sa po vlastných pobral domov

Takmer pred mesiacom obletela Slovensko správa o vážnej nehode, keď vodič auta pri odbáčaní na jednej zo žilinských križovatiek nedal prednosť v jazde protiidúcemu skútru. Sedel na ňom len 18-ročný Adam, ktorému náraz spôsobil masívne krvácanie. Hoci jeho život visel na vlásku a v nemocnici bojovali s každou sekundou, hrdinovia v bielych plášťoch hlásia, že šťastné konce predsa len existujú. Mladík sa postavil na nohy, a tak ho prepustili do domácej starostlivosti.

Radostná novina, ktorá pripomína zázrak

Po tom, ako sa prebral z umelého spánku a spravil prvé kroky, prichádza ďalší dôležitý míľnik. „Adama sme dnes mohli prepustiť do domácej starostlivosti a aktuálne je už v nonstop obklopení svojich blízkych,“ tešia sa z radostnej novinky, ktorá po hrozivej nehode z 20. októbra pripomína zázrak.

Mladíka do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline previezli v kritickom stave s priamym ohrozením života a nasledovali náročné operácie. Bol v umelom spánku a na pľúcnej ventilácii. Lekári robili všetko, čo bolo v ich silách, pričom do pomoci sa zapojilo aj množstvo Slovákov. Tí reagovali na výzvy a prichádzali do sídla Národnej transfúznej služby, aby darovali svoju krv.

Nádej pre mnohých pacientov

„Adamko strašne krvácal, ale bol pri vedomí a musel prežívať ukrutné bolesti, mal dolámané ruky, nohy. Plakal, že čo urobil zle, veď išiel pomaly a podľa predpisov,“ spomína pre Nový Čas Adamov otec Viktor na momenty, ktoré nechce zažiť žiaden rodič.

Ako však uviedla nemocnica na svojom Facebooku, Adamov príbeh je dnes nádejou pre mnohých pacientov a ich príbuzných. „Ďakujeme našim kolegom zo všetkých oddelení žilinskej nemocnice, ktorí sa o Adama starali a pomohli mu vrátiť sa k rodine domov. Ďakujeme skvelým ľuďom, ktorí urobili maximum priamo na mieste nehody, ďakujeme záchranárom, ďakujeme všetkým, ktorí darovali krv či podporili Adama v myšlienkach či komentároch,“ dodali a mladému bojovníkovi popriali všetko dobré pri ďalších krokoch.