Kuchyňa je srdcom domova, hovorí Dominik Špánik. Pokračuje v otcovej tradícii poctivého remesla

„Kuchyňa je srdcom domova, kde človek trávi najviac času,“ hovorí Dominik Špánik. Podarilo sa mu vybudovať štúdio, ktoré pomáha Slovákom zútulniť svoj domov a vytvoriť z kuchyne miesto, kde sa zíde celá rodina. Pokračuje v tradícii svojho otca, dlhoročného odborníka na kuchynské linky a nábytok. Aké kuchyne chcú ľudia najčastejšie? Ani jedna zákazka nie je rovnaká, usmieva sa majiteľ kuchynského štúdia DOSPA. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková.

Dominik Špánik Foto: DOSPA kuchynské štúdio

V rozhovore sa dozviete: čím sa líšia od iných spoločností na trhu,

čo všetko u nich ľudia nájdu,

aké materiály pri výrobe kuchýň používajú,

akú najnetradičnejšiu kuchyňu alebo dizajn si u nich zákazník objednal,

čo nové by na trh chceli priniesť.

Ako dlho už funguje vaša spoločnosť a prečo ste sa rozhodli práve pre kuchyne?

Naša spoločnosť je na trhu od roku 2019. Pre toto odvetvie sme sa rozhodli, pretože je to taká rodinná tradícia. Motivoval ma môj otec, ktorý sa venuje kuchynským linkám a nábytku veľmi dlho a keďže sa venujeme aj stavebnému odvetviu a interiérovému dizajnu, tak sme chceli rozšíriť svoje portfólio, aby sme vedeli zákazníkom ponúknuť kompletný servis pre ich požiadavky na jednom mieste. Nehovoriac o tom, že je to veľmi kreatívna práca, v ktorej asi ťažko nájdete stereotyp, pretože ani jedna zákazka nie je rovnaká.

Foto: DOSPA kuchynské štúdio

Čím sa podľa vás líšite od iných podobných spoločností? Čím ste unikátni?

Na túto otázku vám viem odpovedať úplne jasne. Pre nás je na prvom mieste spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho túžby a požiadavky na daný typ výrobku, individuálny prístup so špičkovým servisom. Toto zabezpečujú naši školení a študovaní pracovníci, ktorí sa neustále vzdelávajú v danej oblasti a prispôsobujú sa novým aktuálnym trendom na trhu. V druhom rade si myslím, že sa odlišujeme od konkurencie tým, že ponúkame nábytok a kuchynské linky skutočne na mieru a nestane sa vám u nás, že by sme vám povedali, že vašu predstavu nedokážeme realizovať a musíte nájsť inú alternatívu.

Foto: DOSPA kuchynské štúdio

Čo všetko u vás ľudia nájdu? Predsa len dnes sú už zákazníci nároční a niektorí hľadajú skôr ideu, nápad, ako konečný výtvor, realizáciu...

Tým, že ponúkame komplexné služby v danom sektore, dokážeme zákazníkom ponúknuť aj navrhnutie celého interiéru aj s fotorealistickými vizualizáciami, aby si vedeli predstaviť daný priestor, poprípade doladiť všetko do úplného detailu. Ľudia tak vedia načerpať inšpiráciu, ako by mohol ich vysnívaný sen vyzerať. To, že im daný nábytok aj dokážeme vyrobiť, je pre nich veľkou výhodou.

Foto: DOSPA kuchynské štúdio

Samotná kuchyňa či kuchynský priestor je pre niektorých ľudí veľmi dôležitý, nielen z pohľadu varenia či pečenia, niekto ho dokonca považuje za to najpodstatnejšie v byte či dome. Čo si o tom myslíte vy?

S týmto s vami úplne súhlasím, pretože kuchyňa je takým srdcom domova, kde človek trávi najviac času a miesto, kde sa zíde celá rodina. Pokiaľ je kuchyňa navrhnutá a realizovaná funkčne a s citom pre detail, tak je výsledok zaručene dokonalý. Je to miesto, kde si človek dokáže po náročnom dni navariť niečo, čo má rád, vychutnať si to s rodinou a pokiaľ je kuchyňa podľa jeho predstáv a tak, ako si ju vysníval, tak je to v podstate pre neho taká psychohygiena a keď sa toto podarí, tak je to pre nás to najväčšie zadosťučinenie.

Foto: DOSPA kuchynské štúdio

Aké materiály pri výrobe vašich kuchýň používate?

