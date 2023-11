Manželia 50 rokov skúmali viac ako 40-tisíc párov: Toto je základná vec, vďaka ktorej sú vzťahy úspešné

Hovoria, že 50 rokov skúmajú lásku. Psychológ John Gottman so svojou manželkou a psychologičkou Julie polovicu storočia študovali viac ako 40-tisíc párov, ktoré problémy vo vzťahu priviedli až do párovej terapie. „Sme spolu šťastne zobratí už 35 rokov, takže o úspešných vzťahoch niečo vieme. V laboratórnej štúdii sme napríklad dokázali s 94 percentnou presnosťou predpovedať, či manželstvo vydrží – stačilo páry pozorovať iba 15 minút,“ vysvetlili pre CNBC Gottmanovci, ktorí prezradili jeden určujúci faktor, vďaka ktorému sú vzťahy úspešné.

Obrátiť sa na partnera

Gottmanovci uviedli vzorovú situáciu. Predstavte si, že váš partner je na telefóne, objaví niečo zaujímavé a chce vám to ukázať. Odpovedať môžete tromi rôznymi spôsobmi – budete ho ignorovať, zareagujete podráždene a poviete, že vás to nezaujíma, alebo sa otočíte k nemu a vyjadrite záujem. Práve tretí bod je podľa Gottmanovcov základným pilierom úspešných vzťahoch a nazývajú to schopnosťou obrátiť sa jeden na druhého.

„Keď sa pár obráti k sebe, reagujú na to, čo nazývame ‚ponuky na spojenie‘. Ponuky sa môžu pohybovať od malých vecí, ako je snaha upútať vašu pozornosť zvolaním vášho mena, až po veľké veci, ako je napríklad záujem po hlbších potrebách,“ vysvetlili manželia a psychológovia, podľa ktorých sa tie najšťastnejšie páry častejšie obracajú jeden na druhého.

Rozvedení to robili menej

„Akt obrátenia sa na partnera buduje náklonnosť a zmysel pre tímovú prácu, čo pomáha posilniť základy trvalého vzťahu. Samozrejme, je nemožné vždy sa obrátiť na svojho partnera. Ale v našej laboratórnej štúdii sa páry, ktoré spolu zostali najmenej šesť rokov, obrátili na seba v 86 percentách prípadov. Tí, ktorí sa rozviedli, to urobili len v 33 percentách prípadov,“ varujú Gottmanovci. Zároveň uviedli tri rady, ako môžeme túto schopnosť vo vzťahoch trénovať.

