Do jeho bryndzovej pochúťky sa pustíte skôr, než ju položíte na stôl. Pyco dokáže aj z mála urobiť veľa

Do povedomia sa dostal vďaka známej hudobno-zábavnej súťaži Slovensko hľadá Superstar. Martin „Pyco“ Rausch je nielen skvelým moderátorom, ale hviezdi aj v kuchyni. Zručnosti vo varení a pečení získal už na strednej škole a teraz ju posúva svojim fanúšikom na Instagrame. Kuchárske knihy priaznivcov neraz obohatí o zaujímavý a zdravý recept, medzi ktoré dozaista patrí aj fantastická mrkvová pochúťka.

Lahodná pečená mrkva

„Keby som nevaril, možno by som na sociálnych sieťach ani nebol, a keby som bol, mal by som asi iné publikum,“ prezradil Pyco. Nepôsobí však iba na internete, keďže vydal aj niekoľko kníh plných receptov. Tie vymýšľa podľa sezóny alebo podľa dostupnosti, čo sa kde urodí. „V lete je veľa baklažánu, cukiet, paradajok a tie sa dajú upiecť, uvariť, rozmixovať, grilovať, dusiť. A vždy ten postup dovedie človeka niekam inam,“ povedal Pluske.

Čerstvú mrkvu síce v jeseni nájdete ťažšie, no môžete si ju vopred uschovať v chladných mesiacoch a potom ju využiť v skvelých jedlách. Jednou z mrkvových lahôdok je aj pečená mrkva podľa Pyca. „Na dnešný recept sa extrémne teším, pretože prichádza moja obľúbená kategória - z mála urobiť veľa,“ opisuje recept vo svojom videu na YouTube. Výsledku vraj neodoláte: „Vyzerá to tak, že sa do toho máte chuť pustiť ešte skôr, ako to položíte na stôl. Vonia to ešte lepšie.“

Pečená mrkva podľa Martina Pyca Rauscha:

