Nežné dievča v nej prebudila až Milka Vášáryová. Sarah Arató spoznala partnera Juliana v krčme

S priateľom sa dlhé roky míňali a keď do krčmy konečne prišli v rovnakom čase, padli si do oka.

„Ja najlepšou herečkou v seriáli,“ píšu v komentároch mnohí fanúšikovia seriálu Dunaj, k vašim službám. Mladá Sarah Arató v ňom hrá doktorku Šarlotu, ktorá mala tvoriť pár s Tomášom Maštalírom a aj keď herec momentálne nie je súčasťou novej série, Sarah sa so seriálom nechce rozlúčiť. Pred kamerami dokazuje, čo všetko ju naučila na škole jej pedagogička Emília Vášáryová, ktorá v nej prebudila nežné dievča.

Vášáryová ju skrotila

Sarah už od detstva bavil tanec, spev a divadlo a na javisku kultúrneho domu stála už ako malé dieťa. Bol to podľa nej veľmi silný pocit, ktorý ju neskôr priviedlo k štúdiu na konzervatóriu v Bratislave a odtiaľ na Vysokú školu múzických umení. Práve tam si ju pod svoje krídla zobrala Emília Vášáryová, ktorá bola ku svojim študentom ľudská a spravodlivá.

„Pani Emília bola ako pedagóg prísna, záležalo jej na nás z hereckej, no aj z osobnej stránky. Počas štúdia sa snažila priblížiť nám to ľudské v človeku, to prirodzené, čo má každý z nás, a vyžadovala, aby sme to preniesli do charakterov, ktoré sme stvárňovali,“ vysvetlila pre Plus 7 Dní Sarah, v ktorej Milka Vášáryová prebudila nežné dievča, ktoré dovtedy pred svetom skrývala.

„Naučila ma pracovať s mojím temperamentom. Dá sa povedať, že ma vlastne skrotila a za to som jej vďačná. Záležalo jej na tom, aby nám odovzdala všetko, čo vie ona,“ prezradila Sarah Arató, ktorá prežíva šťastie nielen v kariére, ale aj v osobnom živote.

Lásku našla v krčme

Článok pokračuje na ďalšej strane: