Psychologička Kristina Zemánková: Chcete vychovať z detí slušných ľudí? Sami sa k nim správajte slušne

Väčšina rodičov na svoje deti pravidelne nalieha, aby sa ospravedlnili – či už súrodencovi, kamarátovi alebo dospelému. Aj napriek tomu, že to považujú za prirodzené, odvahu ospravedlniť sa vlastnému dieťaťu naberie len hŕstka z nich. Ako však zdôrazňuje psychologička Kristina Zemánková v rozhovore pre portál Maminka, len málo rodičov myslí na to, ako veľmi zásadné to pre naše deti môže byť.

Nikto nie je bez chýb

„ Ak chceme z detí vychovať slušných ľudí, musíme sa k nim správať sami slušne, inak to nejde," pripomína odborníčka s tým, že deti sa sa učia predovšetkým napodobovaním. To, ako sa k nim správame, do veľkej miery napovedá, ako sa jedného dňa budú správať k ďalším ľuďom či dokonca aj sami k sebe. Keďže nikto, vrátane otca či matky, nie je bez chýb, platí to aj v prípade vyjadrovania ľútosti.

Foto: Freepik, @freepik

Dieťa si však bez predchádzajúcej skúsenosti nedokáže osvojiť vzorce toho, ako so svojimi chybami správne naložiť. „ Robiť chyby je ľudské a d ieťa sa nápodobou potrebuje naučiť, čo s tým, ako ďalej, ak urobí chybu. Je skvelé, keď dieťa vidí, ako rodičia rozumne riešia konflikty, napravujú chyby, vedia sa ospravedlniť a hľadajú riešenie,“ vyzdvihuje odborníčka s tým, že v žiadnom prípade by nemalo ísť len o prázdne frázy ako „no tak teda prepáč.“

Nestratíte autoritu ani rešpekt

„Dôležité je, aby išlo ospravedlnenie od srdca a bolo myslené vážne. Aby to nebola len fráza, ale aby skutočne niečo znamenala. Je mi to ľúto a budem sa snažiť, aby sa to neopakovalo . Nechceme dieťa naučiť, že keď niekomu ublíži, stačí povedať: Prepáč... A ide sa ďalej a nič sa nezmení. Tak to nie,“ vysvetľuje psychologička.

Ak sa dokážete svojmu dieťaťu ospravedlniť, nestratíte autoritu ani rešpekt. Práveže si ich tým získate a zároveň ich naučíte rozlišovať medzi správnym a nesprávnym chovaním. Budú empatickejšie a keď dospejú, pomôže im to nadväzovať autentické a hlboké vzťahy, založené na úprimnosti a dôvere.

Úprimne, empaticky a...

