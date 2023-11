Nové informácie v prípade unesenej Maddie. Kľúčové dôkazy môžu pochádzať od mileniek podozrivého

Nemeckí vyšetrovatelia, ktorí pátrajú po osude zmiznutej Maddie McCannovej, sledujú po 16 rokoch od jej únosu novú stopu. Ako uviedol britský denník The Sun, kľúčové dôkazy by mohli priniesť milenky hlavného podozrivého, 54-ročného Christiana Bruecknera.

Podozrivý so žlto-bielou dodávkou

Rodinná dovolenka v Portugalsku sa zmenila na najsledovanejší prípad storočia. Kate a Gerry McCannovci 3. mája 2007 uložili staršiu dcéru Maddie a dvojičky Seana a Amelie do postele a odišli s priateľmi do reštaurácie, ktorá bola vzdialená len 55 metrov. Stačilo však len 30 minút na to, aby jedno z ratolestí zmizlo. Keď Kate prišla o 22:00 skontrolovať spiace deti, ihneď si všimla, že miesto, kde spala Maddie, je prázdne.

Prípad vyšetrovatelia riešia 16 rokov a hlavným podozrivým je Christian Brueckner, pedofil, ktorý v súčasnosti sedí za mrežami za znásilnenie ženy a sexuálneho útoku na dievčatko. Jeho žlto-biela dodávka sa údajne nachádzalo v blízkosti letoviska Praia da Luz v Portugalsku, kde sa Maddie 3. mája 2007 stratila.

Pomôcť by mohli kolegovia a milenky

Detektívi majú ale roky nepresnosti v časovej osi pobytu podozrivého v Portugalsku. „Sú stále presvedčení, že Christian B. bol zapletený do zmiznutia Maddie. Časový plán jeho pobytu v okolí Praya De Luz je však veľmi zmätený,“ povedal teraz pre The Sun zdroj blízky vyšetrovaniu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: