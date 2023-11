VIDEO: O oslave nechcel Maroš ani počuť, napokon ju dojal k slzám. Máriu Čírovú čakalo krásne prekvapenie

Aj keď Máriu Čírovú ľudia poznajú predovšetkým ako obľúbenú slovenskú speváčku, popri povinnostiach rozhodne nezanedbáva ani svoju rodinu. Spolu so svojím manželom Marošom Kachútom patria k najharmonickejším a najstabilnejším párom nášho šoubiznisu a zdá sa, že ich láska nevyprchala ani po dlhých rokoch spoločného života. Prekvapenie, ktoré pre svoju životnú lásku pripravil na narodeniny, ju dojalo k slzám.

Láskyplný odkaz

„Láska, tak všetko najlepšie! 35 je krásny vek a neskutočne ti pristane. Ďakujem, že si môj best friend, moja múza, manželka, spolupracovníčka a dokonalá mama našich detí. Ľúbim ťa,“ napísal Marián na sociálnej sieti. Ako speváčka neskôr poznamenala, v súkromí o oslave nechcel ani počuť.

Keď sa ho ráno skúsila opýtať aspoň na narodeninovú večeru, prišlo sklamanie. „Nebude sa dať láska, o šesť dní vyrážame na naše najväčšie turné, 19 miest, musíš si aj ty dávať pozor na seba teraz, oslávime v januári dobre?" opísala Mária strohú reakciu svojho manžela. Hoci s oslavou napokon nepočítala, prišlo niečo, o čom sníva azda každá žena.

Dokonalé prekvapenie

„Prídem poobede na veľkú technickú skúšku na turné s mojimi hudobníkmi, zvukárom a osvetľovačom a on. Úplne ma to dostalo,“ napísala k videu, na ktorom vchádza do vyzdobenej sály. „Ďakujem za dokonalé prekvapenie. Milujem ťa,“ vyznala sa speváčka, ktorá napokon 35. narodeniny oslávila v kruhu najbližších spolupracovníkov. Práve s nimi už o pár dní vyráža na šnúru vianočných koncertov po celom Slovensku.

„Moje nové ja má možnosť sa dnes tak trošku rozhodnúť, ako chce prežiť svoj ďalší rok, v znamení 35. Ale asi zostávam pri svojom starom dobrom kréde: Rob čo miluješ, miluj, čo robíš. Na nič lepšie som zatiaľ neprišla,“ dodala s vďakou na sociálnych sieťach.