Slovenka Silvia strávila s Tinou Turner najťažšie chvíle: Bola krásnym človekom, ktorý sa usmieval očami

„Bol to krásny človek. Všetko zvládala so cťou,“ začína Silvia Hudáčková svoje rozprávanie o speváckej legende Tine Turner, pri ktorej ako zdravotná sestra stála počas neľahkých dní. Obľúbená umelkyňa by 25. novembra oslávila 84. narodeniny, žiaľ, už niekoľko mesiacov nie je medzi nami.

Všetkých podržala

Hoci žena spod Tatier dlho nemohla hovoriť, s pokorou v hlase prezradila, že na krásny pohľad v očiach a pokoj Tiny Turner nikdy nezabudne. Speváčka napriek ťažkostiam bojovala do poslednej chvíle a aj keď tušila, že sa blíži koniec, odísť chcela so cťou.

„Bola to veľká výzva pre nás na oddelení. Každá jedna dialýza spojená s ňou," spomína si pre TV Noviny na momenty, keď speváčka prichádzala na švajčiarsku kliniku, v ktorej pracuje. Aj keď mala hviezda jej mena špeciálne podmienky a na jej liečbu bolo vydané prísne informačné embargo, vždy prichádzala s pokorou.

Úsmev v očiach

„Ona bola naozaj človek, ktorý nám nerobil žiadne starosti, práve naopak. Ona bola tá, ktorá nás aj podržala, keď boli tie prvé dialýzy, lebo každý tam išiel s napätím,“ prezrádza zdravotná sestra a dopĺňa: „Ja som stále hovorila, že mala úsmev v očiach.“

