Zobral si ženu, ktorá bola tehotná s iným. Paľo Mikulík po nešťastí vo výťahu spoznal skutočných priateľov

S obľúbeným a charizmatickým hercom sa osud veru nemaznal. Paľo Mikulík počas svojej hereckej dráhy účinkoval v približne 500 filmoch a inscenáciách, pričom smeroval k statusu ozajstnej legendy. V roku 1993 však prišiel zásah zhora - herec utrpel ťažkú mozgovú príhodu. Veľmi mu vtedy pomohla rodina a priatelia, aj vďaka ktorým sa dokonca dokázal vrátiť na javisko. Žiaľ, pred 16 rokmi nás náhle opustil na následky srdcového infarktu. Pavol Mikulík mal iba 63 rokov.

Pavol Mikulík. Foto: Archív TASR

Celoživotní kamaráti

Pavol Mikulík sa narodil 2. marca 1944 v Prešove. S herectvom začínal už ako sedemročný chlapec v Detskej rozhlasovej dramatickej družine, kde vytvoril desiatky chlapčenských postáv. „Museli mu dať stoličku, aby dočiahol na mikrofón. Paľo tak začínal,“ spomínal pre Život jeho brat Peter, vychýrený režisér, ktorý ho k herectvu priviedol.

Práve v družine sa stretol s hercami Stanom Dančiakom a Ľubom Romanom. Stali sa jeho celoživotnými kamarátmi. „Áno, účinkovali sme spolu v rozhlase, keď sme ešte nemali ani sedem rokov a ešte sme nevedeli ani poriadne čítať, preto nás texty učili naspamäť, aby sme ich vedeli povedať do mikrofónu,“ uviedol v minulosti Ľubo Roman. Všetci traja boli neskôr spolužiakmi pri štúdiu herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Divadelné úlohy

Do roku 1968 bol Mikulík členom Činohry Slovenského národného divadla, potom sa rozhodol pre nevídaný krok - odišiel a stal sa členom novo vznikajúceho Divadla Na korze. To však v čase normalizácie zatvorili, preto sa presunul do činohry Divadla Nová scéna v Bratislave. Tam v rokoch 1977-1980 pôsobil vo funkcii umeleckého šéfa. V roku 1984 začal prednášať na VŠMU, od roku 1987 ako docent, v roku 1990 zastával funkciu prorektora VŠMU.

