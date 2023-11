Nie všetko je zlato, čo sa blyští. Toto sú štyri tipy, vďaka ktorým vás počas Black Friday neoklamú

Čierny piatok vymysleli americkí obchodníci, aby dokázali nalákať ľudí do obchodov, ktoré po Dni vďakyvzdania zívali prázdnotou. Dnes sa teší obľube po celom svete.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Black Friday mnohí obchodníci zneužívajú, aby efektívne oklamali zákazníkov. Počas tohto posledného novembrového piatka dokážu e-shopy predať veci, o ktoré roky nemal nik záujem. Inokedy umelo navýšia ceny, ktoré potom zlacnia na sumu, ktorá je vlastne pôvodnou cenou produktu. Prinášame vám štyri efektívne tipy, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa pri nakupovaní.

4. Porovnajte si ceny

Bohužiaľ, nie všetci predajcovia skutočne znižujú ceny produktov. Mnoho z nich najprv umelo navýši cenu, aby ju na „Čierny piatok“ mohli zase znížiť. V skutočnosti sa však cena vráti na tú pôvodnú a nakupujúci tak nijako neušetrí. Podľa denníka Guardian bolo v roku 2019 na anglických e-shopoch v ponuke iba jedno percento vecí, ktoré boli skutočne zlacnené. Všetky ostatné boli lacnejšie počas šiestich mesiacoch predtým alebo potom.

Najlepším spôsobom, ako si cenu overiť, je využitie porovnávačov cien, ako sú napríklad Heureka, NajNakup či Pricemania. Cez porovnávače zistíte vývoj ceny konkrétneho produktu za určité obdobie a veľmi dobre tak vidíte, či je zľava len umelo vytvorená, alebo sa nákup skutočne oplatí.

3. Pátrajte a overujte

Ak si už potenciálny zákazník overil ceny cez porovnávače, druhým krokom by malo byť porovnávanie s inými internetovými obchodmi, a to aj tými zahraničnými. Po chvíľke pátrania možno prídete na to, že notebook, ktorý si chcete kúpiť, nemá slovenskú, ale nemeckú klávesnicu, či mobil, ktorý je skutočne veľmi lacný, je niekoľko rokov starý a aktualizované aplikácie v ňom spustíte len ťažko.

