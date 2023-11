FOTO: Ich zlodejské dni sa skončili. Zastavili gang, ktorý okrádal seniorov po celom Slovensku

Najmenej sedem prípadov podvodu na senioroch, pri ktorých ich pripravili o viac ako 66 000 eur a o šperky v hodnote 2000 eur, majú na svedomí 18- a 20-roční muži z Lučenca, ktorých odhalila trnavská polícia. Mali fungovať v rámci organizovanej skupiny, za konanie im hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov.

Pôsobili po celom Slovensku

Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Mužom sa od januára do augusta tohto roka sa podarilo postupne vylákať peniaze od seniorov v Trnave, Prešove, Martine, Bratislave a Pezinku.

„Šesťkrát použili legendu policajt. Išlo o to, že poškodeným zavolal falošný príslušník policajného zboru a žiadal od nich peniaze, ale aj zlato za to, že pomôžu ich blízkym pri riešení dopravnej nehody, pri ktorej došlo k zraneniu manželov a malých detí. Osoby postupne vyplatili rôzne kaucie s tým, že podľa inštrukcií volajúceho peniaze vložili do obálok a odniesli ich na dohodnuté miesto, kde ich prevzala už čakajúca osoba, prípadne tieto mali podľa inštrukcií vložiť do smetnej nádoby,“ opísala.

Polícia varuje

V Martine nahovorili 84-ročnej žene, že všade sú podvodníci, aj v banke a v záujme ochrany jej peňazí má všetky vybrať. V telefóne ju navigoval muž, aby obálku s kabelkou vložila pri nákupnom stredisku do smetnej nádoby, z miesta sa vzdialila a keď došlo k odovzdaniu 9000 eur, mohla si kabelku opäť zobrať.

