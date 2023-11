Michelinský zemiakový šalát robí každé Vianoce. Šéfkuchár Pavel Pospíšil recept zdedil po otcovi

Smeje sa, že dobrú reštauráciu spoznáte podľa toalety, no vie, že najdôležitejším kritériom je jedlo. Pavel Pospíšil svoje študentské roky strávil na hotelovej škole v Piešťanoch a bol prvým Čechom, ktorý získal prestížnu michelinskú hviezdu. Pôvodne chcel pritom študovať maľovanie, no jeho otec rozhodol, že bude pracovať v reštaurácii. A práve od otca zdedil aj recept na zemiakový šalát, ktorého tajomstvo spočíva vo vrstvení.

Michelinskú hviezdu nezbadáte na výplate

Šéfkuchár Pavel Pospíšil chcel študovať maľovanie, no neurobil skúšky a riaditeľ mu sľúbil, že by ho mohli zobrať budúci rok. „Náš tatínek rozhodol, že nebudem čakať celý rok, nech idem pracovať do reštaurácie pána Hybnera,“ spomínal pre Plus 7 Dní na rozhodnutie, ktoré mu zmenilo život. Jeho otec rozhodol, že bude kuchárom, a tak sa ním stal.

Začínal v Západnom Berlíne ako čašník, kuchár aj ako sluha v dome filmového producenta. Michelinskú hviezdu si po rokoch tvrdej práce vyslúžil vo svojej reštaurácii v nemeckom Baden Badene. To, že dostal prestížnu hviezdu, podľa jeho slov nespoznal na výplate, ale na tom, že reštaurácia bola stále plná.

100-ročný recept na šalát

Čím je Pavel Pospíšil skúsenejší, tým radšej pracuje s lokálnymi surovinami, ktoré najlepšie pozná. „My tu máme toľko krásnych potravín. Nemusíme mať krokodílí chvost,“ prezradil pre iDNES.cz šéfkuchár, ktorý sa rád delí o svoje tradičné recepty s fanúšikmi. Českému rozhlasu odhalil recept na zemiakový šalát, ktorý ho naučil robiť jeho otecko.

Tajomstvo michelinského zemiakového šalátu spočíva vo vrstvení teplej zeleniny, ktorú prelieva zálievkou. „Ten recept je určite 100 rokov starý,“ prezradil Pavel Pospíšil.

