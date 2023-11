Rozum, skúsenosť a ženská chytrosť. Jubilantka Emma Tekelyová ponúka jednoduchý recept na mladosť

Diváci ju z televíznych obrazoviek poznajú už od roku 1981, keď vyhrala konkurz na hlásateľku do verejnoprávnej televízie. Potom Emme Tekelyovej už nič nestálo v ceste za kariérou uznávanej moderátorky, ktorá 21. novembra oslávila okrúhle jubileum 70 rokov. Nik by to na ňu zrejme nepovedal, keďže sa pýši štíhlou postavou a mladistvým vzhľadom. Ako sama tvrdí, vek je len číslo a so starnutím si ťažkú hlavu nerobí.

Recept na starnutie

Emma Tekelyová je v mediálnej brandži uznávanou novinárkou, kedysi pôsobila v spravodajskej TA3 aj v súkromnej JOJ, kde moderovala vlastné relácie. Okrem toho ju však verejnosť pozná aj ako spisovateľku, známe sú jej knihy Byť ženou je úžasné či Ema má mamu, mama má Emu a mnohé ďalšie.

V týchto dňoch sa Ema dožíva významného jubilea, no sedemdesiatku by jej hádal asi len málokto. Aj ona sama si myslí, že vek je len číslo a od určitého času prijíma do života len to, čo sama chce a čo jej robí dobre. „Nie je to egoizmus, je to cesta pribúdajúcich rokov. Je to rozum, skúsenosť, ženská chytrosť,“ uviedla moderátorka, aký má recept na starnutie.

Vek je ako bonboniéra

Podľa nej na vek neexistuje tabletka a nič, čo sa dá kúpiť. „Dobre sa cítiť vo svojom tele, vo svojej duši, v živote, ale aj pri pohľade do zrkadla, to je môj balans. Vek je ako bonboniéra - stačí málo, ale to najlepšie,“ dodala ďalej.

Aj ona si uvedomuje skutočnosť, že ženy sú dnes dlhšie mladé. No na druhej strane poukazuje na fakt, že tú hranicu, kde končí mladosť, ženám nikto neukáže. „Tú musíte vycítiť samy. Ubezpečujem vás, že byť ženou je skvelé v každom veku,” odkázala na sociálnej sieti všetkým ženám.