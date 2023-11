Školákom na Považí hrozilo, že sa do lavíc už nebudú môcť vrátiť. Zachránil ich až zásah zhora

Na opakovanú voľbu riaditeľa miestnej školy nikto nereagoval, preto hrozilo, že sa školský rok pre deti v obci Čajov ani nezačne. Nepríjemnej situácii sa však nedokázal prizerať farár z neďalekej obce a tak 45 žiakom sám podal pomocnú ruku. „Zomlelo sa to všetko ozaj dva-tri dni pred nástupom do školského roka,“ priznáva kňaz Róbert Stenchlák pre TV JOJ.

Na poslednú chvíľu

„Ani mi to nenapadlo, ale pán Boh si ozaj robí čo chce. Ty si plánuješ iné, ale on si to usmerní,“ smeje sa farár, ktorý si to z kostola vo Valaskej Belej zamieril rovno do riaditeľne neďalekej dedinky Čavoj. Práve tam totiž o pozíciu riaditeľa nik neprejavil záujem, starostka tak oslovila priamo kňaza.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=3644511549170552

„Bol to veľký šok,“ pokračuje s dodatkom, že školský rok zachránil pár dní pred jeho začiatkom. Starostka obce Čavoj Anna Gulášová priznáva, že situácia nebola jednoduchá a riaditeľa nenašli ani po dvoch opakovaných voľbách. V hodine dvanástej preto dostala nápad a skúsila sa s prosbou o pomoc obrátiť na kňaza z neďalekej obce.

Netradičné riešenie

Je to netradičné, ale všetci sú spokojní, teší sa s odstupom času. „Ja som aj tu kňaz, ja to nerozdeľujem, čo je kde,“ vysvetľuje svoj postoj k novej pozícii farár a priznáva, že sa napriek tomu snaží byť normálnym človekom. „Tým, že je farár, tak je veľmi empatický, príjemný. Rád sa s nami rozpráva o všetkom a veľmi nám pomáha. Stojí pri nás a to je hlavné, že nás podporuje,“ pochvaľuje si učiteľský zbor.

Radosť neskrývajú ani deti, ktorým nový riaditeľ vďaka svojmu doktorátu z pedagogiky robí asistenta. A aj keď Róberta Stenchláka práca v škole baví, verí, že sa vo dverách čoskoro objaví jeho nástupca. Rád by sa totiž opäť naplno venoval svojmu poslaniu, ktorým je práca kňaza.