Koláče Tom Cruise neje, ale kamarátom na Vianoce posiela špeciálnu bábovku. Prinášame vám unikátny recept

Podľa herečky Rosie O'Donnellovej začínajú Vianoce oficiálne vtedy, keď dostane tradičný darček od Toma Cruisa. Už zhruba desať rokov slávny herec posiela svojím kolegom a priateľom exkluzívnu bábovku s bielou čokoládou a kokosom, ktorú vyrába malý rodinný podnik v Kalifornii. Podľa portálu Yahoo si herec každý rok objedná viac ako sto báboviek, ktoré neskôr roznáša svojím súkromným lietadlom.

Slávna bábovka Hollywoodu

Moderátor Jimmy Fallon bábovku nazval neuveriteľnou, Kirsten Dunstová zase, že je to najlepšia sladkosť, akú kedy mala. Majiteľ pekárne, Eric Doan, ktorý ju prevádzkuje so svojou mamkou Karen, je rád, že sa celebritní priatelia Toma Cruisa celý rok tešia na donášku ich bábovku. „Je to jedinečná bábovka, ktorú mama vyrobila prvýkrát v roku 1984, keď pekáreň otvorila,“ spomínal pre Yahoo. Aj keď je bábovka medzi najznámejšími ľuďmi Hollywoodu veľmi obľúbená, pekáreň ju nijakým spôsobom nepropaguje. „Ľudia jej dali prezývku torta Toma Cruisa, ale my ju takto nikde neuvádzame,“ vysvetlil Doan.

Podľa jeho spomienok bola ich prvou slávnou zákazníčkou Diane Keatonová. Bola to práve ona, ktorá doniesla pri natáčaní filmu Sexy špinavé prachy z roku 2008 kokosovú bábovku na pľac. Išlo tam totiž o súboj medzi ňou a Katie Holmesovou, vtedajšou manželkou Toma Cruisa, o tom, ktorá donesie do práce lepší koláč. Tom Cruise robil test chuti a vybral si jednoznačného víťaza – kokosovú bábovku. „Vzťah s touto tortou trvá dlhšie, ako trvalo to konkrétne manželstvo,“ dodal s vtipom portál Yahoo.

Recept je jednoduchý a výsledok geniálny

Pekáreň je za túto lásku Toma Cruisa k neobyčajnej kokosovej bábovke veľmi vďačná. Jeho vianočné objednávky dokázali udržať pekáreň nažive aj cez náročné pandemické obdobie. Najzvláštnejšie na celej veci je, že sám Cruise koláče neje. Podľa informácii od jeho priateľov, herec posiela všetkým bábovky a potom čaká, kým mu zavolajú a prezradia mu, ako úžasne chutí.

