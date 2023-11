Nechce, aby boli všetky jedlá odtučnené. Bryndzová nátierka podľa Zdeny Studenkovej vám dodá silu

„Zdenička, čo budeš chcieť na obed?“ To bola otázka, ktorú sa neustále pýtala babička Zdeny Studenkovej, ktorá ju naučila milovať jedlo a varenie. „A ja som si vždy vybrala. Nebolo to nič jednoduché – napríklad fazuľová polievka so širokými rezancami, až v nej musela stáť lyžička. Alebo kysnuté buchty s marhuľovou marmeládou, posypané makom a poliate rozpusteným maslo,“ spomínala na jedlá svojho detstva v kuchárskej knihe Recepty so štipkou hereckého korenia, v ktorej sa podelila o tradičný recept na bryndzovú nátierku.

Nemusí byť všetko odtučnené

Za svoju prvú veľkú kuchársku školu považovala moment, keď mamička odišla na dovolenku do Juhoslávie. „Pred odchodom sme si sadli a mama mi nadiktovala moje obľúbené recepty - do zošita, ktorý mám v šalátom vydaní dodnes. Moje prvé pokusy neboli jednoduché - veď taká zápražka poriadne zamotá hlavu aj skúsenej kuchárke, ale viac-menej úspešne som vtedy vyskúšala všetky recepty,“ prezradila vo svojej prvej kuchárskej knihe herečka, ktorá sa od experimentovania v kuchyni rada vracia aj k overeným klasikám.

„Máte radi bryndzové pirohy? Lebo ja áno,“ napísala na sociálne siete Studenková, ktorá sa radí k veľkým milovníkom bryndze. Na jej stole nesmie chýbať ani tradičná bryndzová nátierka, ktorá najlepšie chutí na čerstvom pečive. Obľúbená herečka hovorí, že nie je za to, aby boli všetky jedlá odtučnené, preto jej nátierka obsahuje tradičné suroviny. „Často si ľudia myslia, že zdravé je jesť len šaláty, no potom majú problém, že im nerastú svaly, nemajú energiu a dostatok sily,“ vysvetlila v rozhovore pre Varechu.

Bryndzová nátierka podľa Zdeny Studenkovej

