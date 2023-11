Všimol si ju na oslave, kde nemala byť. Zakázanej láske Petra Dvorského a jeho Marty nezabránili ani rodičia

„Moje poslanie je ľúbiť svoju rodinu a utužovať rodinné vzťahy,“ dopĺňa Marta Dvorská svojho partnera, známeho tenoristu Petra Dvorského. Hoci ich mladá láska to spočiatku na ružiach ustlané nemala a rodičia operného speváka vzťahu s hosteskou dlhú životnosť nedávali, zaľúbenci ich postavili pred hotovú vec a napriek ich odporu sa rozhodli vziať. A urobili dobre, keďže aj po viac ako štyroch desaťročiach manželského zväzku sa ľúbia ako na začiatku.

Foto: TASR - Dano Veselský

Do hája so spevom

Peter Dvorský sa narodil v Partizánskom, no vyrastal s rodičmi a súrodencami v dedine Horná Ves. Už ako dieťa inklinoval k spevu. „Od detstva som si neustále pospevoval, niekedy som pôsobil ako duchom neprítomný a mamičku som neraz poriadne hneval, keď som jej na otázky odpovedal spevom. Pamätám si, ako mi raz rozhorčená povedala: ‚Choď už do hája, už ma z tvojho večného vyspevovania bolí hlava‘,“ zaspomínal si spevák s úsmevom pre denník Korzár.

O opere vtedy ešte veľa nevedel, všetko sa vraj zmenilo po tom, ako zo školy navštívili Bratislavu a predstavenie Eugen Onegin. Peter mal vtedy 11 rokov a zanechalo to v ňom taký hlboký dojem, že sa mu o tom dokonca niekoľko nocí aj snívalo. „Odvtedy som sa o operu intenzívne zaujímal a otec ma v tom podporoval tým, že mi zo zahraničných služobných ciest nosieval operné nahrávky. Počul som spevákov ako Mario del Monaco, Giuseppe di Stefano či Maria Callas. Vtedy som však netušil, že sa raz moje sny splnia a sám budem stáť na javiskách, kde spievali títo velikáni,“ priznal Peter Dvorský.

Foto: Reprofoto/YouTube.com, CONTINENTAL FILM

Chceli z neho zubára

Keď po skončení základnej umeleckej školy v Novákoch Petrovi rodičia zvažovali, kam sa budú ďalej uberať synove študentské kroky, mama z neho chcela mať zubára. „Ja pritom nenávidím zubárske vŕtačky,“ uviedol. No osud už dávno rozhodol, že v Petrovom prípade nič iné ako spev neprichádza do úvahy, preto sa vybral študovať na konzervatórium do Bratislavy.

A keď ho počas štúdia angažovali do opery Slovenského národného divadla, jeho kariére už nič nestálo v ceste. „Bola to skvelá príležitosť oťukať sa a zaspievať si drobné postavy,“ spomínal spevák na študentské časy, keď zarezával v divadle, kde ho označili za mimoriadny talent. Niet divu, že sám veľký Luciano Pavarotti ho vyhlásil za svojho nástupcu, keď si ho počas študijného pobytu v milánskej La Scale vybral na svoj benefičný koncert.

S Lucianom Pavarottim. Foto: Reprofoto/YouTube.com, CONTINENTAL FILM

Od roku 1977 potom Peter Dvorský vystupovala na popredných operných scénach po celom svete, ako sú Viedenská štátna opera, milánska La Scala, londýnska Covent Garden a mnoho ďalších. Na začiatku 80. rokov bol oficiálne zaraďovaný do štvorice najlepších tenoristov sveta.

Osudová hosteska

Peter Dvorský oslavuje 25. septembra narodeniny, no tento dátum má pre neho aj ďalší mimoriadny význam - 25. septembra 1973 sa totiž po prvý raz stretol so svojou manželkou Martou. Bolo to práve v čase, keď Peter študoval na konzervatóriu, no už bol sólistom v národnom divadle.

