Vyrastala v chudobe a zažila osamelosť slobodných mám. Scarlett Johansson našla lásku až po dlhom trápení

Kedysi prežívala zo dňa na deň, potom sa stala najlepšie zarábajúcou herečkou všetkých čias. Scarlett Johansson, ktorá v stredu 22. novembra oslavuje 39. narodeniny, patrí medzi najlepšie, najkrajšie a najpopulárnejšie herečky súčasnosti. Dlhé roky vedie rebríčky najlepšie zarábajúcich osôb v šoubiznise, ale umiestňuje sa aj v rebríčkoch najvplyvnejších ľudí sveta.

Cesta na vrchol sa však nerodila ľahko. Johansson musela už odmalička tvrdo pracovať na tom, aby sa jej splnil jej sen. Najprv nesnívala o Hollywoode, ale o tom, aby si doslova zarobila na chlieb.

Foto: Profimedia

Z ruky do úst

Scarlett Johansson sa narodila do rodiny, ktorá mala k umeniu blízko. Otec bol dánskym architektom, mama zas v New Yorku pracovala ako producentka. Matkin pôvod siahal až do Poľska a Ruska, pričom jej rodinní príslušníci zomreli v koncentračných táboroch. Johansson sa dnes sama označuje za Židovku a hlási sa k svojim predkom. A hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, rodičia mali veľké problémy uživiť svoju rodinu. Scarlett má dvojičku a zároveň má dvoch ďalších starších súrodencov.

Scarlett Johansson v roku 2013. Foto: flickr.com/Gage Skidmore

Starostlivosť o štyri malé deti v extrémne drahom New Yorku na Manhattane bola pre jej rodičov nesmierne náročná. Dlho boli odkázaní iba na sociálne dávky, aby vôbec mali za čo deti nakŕmiť. „Žili sme zo sociálnych dávok a poukážok na potraviny. Moji rodičia vychovávali štyri deti v domácnosti s nízkymi príjmami na Manhattane. Nemali sme veľa,“ priznala po rokoch v rozhovore pre Inside the Actors Studio.

Pre herečku bola práve táto kapitola z detstva dosť bolestnou spomienkou, o ktorej dovtedy nikdy nehovorila. „Moja mama sa snažila, ako len mohla, aby to zmenila. V čase, keď sme sa narodili, bolo manželstvo mojich rodičov už dosť napäté,“ dodala.

Len jediný sen

Scarlett vyrastala s myšlienkami, že na sebe pracovať musí a začať musí čo najskôr. Herectvo ju bavilo odmalička. Rodina často spomínala aj na to, že už ako malé dievčatko sa pred nimi stále predvádzala, spievala, tancovala, chodila na hodiny stepu a nesnívala o ničom inom ako o tom, ako stane herečkou.

Herectvo trénovala tak, že sa na seba v zrkadle pozerala tak dlho, až kým sa jej nepodarilo rozplakať. Keď mala sedem rokov, jeden agent na hľadanie detských talentov uprednostnil radšej jej brata ako ju. Nezlomilo ju to, radšej sa zapísala do divadelného krúžku a chodila na konkurzy do reklám. Čoskoro si však uvedomila, že toto nie je cesta, ktorou sa chce uberať.

Článok pokračuje na ďalšej strane: