Pochopil, že bez nej nevie žiť. Herecký pár z Dunaja pred 10 rokmi spojili podobne neľahké životy

Podobne ako Irena z Dunaja aj ona si ide za všetkým, čo chce. Herečka Barbora Andrešičová je ale na rozdiel od svojej postavy empatickejšia, nerobí podrazy a nejde „cez mŕtvoly“. Málokto tuší, že v seriáli Dunaj, k vašim službám hrá aj jej životný partner Tomáš Pokorný, ktorý mal byť len epizódnou postavou. S úlohou právnika Kamila sa veľmi nestotožňoval, pretože sa zdalo, že bude sukničkárom. „Predtým som možno taký trochu býval,“ priznal pre Nový Čas herec, ktorého zmenila práve kolegyňa Barbora Andrešičová.

Spojilo ich náročné detstvo

Tomáš Pokorný chodil do ročníka s Jankou Kovalčíkovou a Kristínou Svarinskou, no očarila ho o rok mladšia spolužiačka. „Bola o rok nižšie na škole, kde sme sa len registrovali. Potom sme však išli všetci na výlet do Francúzska a tam som pochopil, že bez nej neviem žiť,“ spomínal herec, ktorý sa dal s Barborou dokopy pred 10 rokmi. Ich životy podľa jeho slov dovtedy neboli jednoduché, mali za sebou podobné príbehy a práve to ich spojilo.

„Moja mama už nežije, otec si našiel novú ženu, Baškini rodičia sa zasa rozišli. Takže sme to mali v istom zmysle podobné,“ vysvetlil pre Šarm. Obaja podľa neho túžili vo vzťahu najmä po veľkej dávke pochopenia a pozornosti, ktorú si dokážu dať aj po rokoch.

Aj keď Tomáš s Barborou nie sú manželmi, volá ju svojou ženou. Vďačí za to Zdene Studenkovej, ktorá mu to raz jasne vysvetlila.

Museli prepnúť život na iný level

