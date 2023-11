Martina Zábranská: Zachránila ma veta od Adely Vinczeovej. Bol to najväčší nátlak, aký som zažila

Martina „Maca“ Zábranská je dnes po boku Adama Bardyho hviezdou denného seriálu Mama na prenájom. Ešte minulý rok na jar sa ale objavila ako moderátorka tanečnej šou Let’s dance. Aj keď vtedy diváci videli na televíznych obrazovkách usmievavú moderátorku, Maca teraz v podcaste Boris & Brambor priznala, že prežívala jedno z najťažších období. Zachránila ju jedna veta od Adely Vinczeovej.

Najväčší nátlak

„No moderátorka o ničom... Však ani mená tanečníkov si nevie zapamätať... Samé prešľapy a aura moderátorky nula... Som bola rada, keď bola už ticho.“ Takto znel iba jeden z komentárov, v ktorých ľudia kritizovali Martinu Zábranskú, keď moderovala tanečnú súťaž. Maca priznala, že práve takéto necitlivé slová jej podkopávali sebavedomie.

„Bol to najväčší nátlak, najväčšia vlna hejtu, akú som dosiaľ zažila. Keď sa chceš po niekom zviezť, vždy si vyberieš nováčika. Nováčik je ten najlepší človek, po ktorom sa to dá, lebo čo budeš hľadať na profíkovi?“ rozhovorila sa v podcaste Boris & Brambor.

Osudová veta od Adely

„Vo mne sa asi dva princípy nejaké zlievali. Mala som v sebe neuveriteľne veľa neistoty a nemala som nejakú veľkú sebadôveru a to sa odrážalo na tej práci, ale zároveň mám v sebe dosť sily a odvahy, že idem do vecí a nevzdám sa, takže som do toho išla a tam sa to tak bilo. Ja som v ten moment začala bojovať sama so sebou. Veľmi mi v tom čase pomohla aj Adela,“ povedala v podcaste herečka a moderátorka, ktorej jedna veta od Adely Vinczeovej zmenila život.

