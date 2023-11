Fantastickí sokoli! Slovenskí futbalisti poľahky porazili Islanďanov a postúpili na EURO 2024

Tak sa to podarilo! Slovenská futbalová reprezentácia v dôležitom zápase J-skupiny kvalifikácie ME 2024 zdolala Island 4:2 a postúpila na európsky šampionát v Nemecku. Na spečatenie postupu jej pritom stačilo získať bod. V skupine sme obsadili druhé miesto za Portugalsko.

Tretí postup za sebou

O góly Slovákov sa za nepriaznivého stavu 0:1 postupne postarali Juraj Kucka, z jedenástky Ondrej Duda a po prestávke autor dvoch presných zásahov Lukáš Haraslín. V záverečnom súboji nastúpia v Zenici proti Bosne a Hercegovine (nedeľa 19. novembra o 20.45 h).

Slovensko sa na ME predstaví tretíkrát za sebou. V roku 2016 vo Francúzsku sa prebojovalo do osemfinále, na ME 2020 obsadilo v základnej skupine nepostupové tretie miesto za Švédskom a Španielskom. Bude to už štvrtý veľký turnaj s účasťou slovenských futbalistov. V roku 2010 štartovali na MS v Juhoafrickej republike, kde vypadli v osemfinále. Súperov v základnej skupine ME (14. júna - 14. júla 2024) sa dozvedia v sobotu 2. decembra o 18.00 h na žrebovaní v Hamburgu.

9. kolo kvalifikácie ME 2024: J-skupina: SLOVENSKO - Island 4:2 (2:1) Góly: 30. Kucka, 36. Duda (z 11 m), 47. a 55. Haraslín - 17. Oskarsson, 74. Gujohnsen. ŽK: Rozhodcovia: Pawson - Bennett, Betts (všetci Angl.), 21 536 divákov (vypredané). SR: Dúbravka - Gyömbér, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Boženík, Haraslín Island: Olafsson - Sampsted, Ingason, Palsson, Finnsson - Willumsson, Traustason (25. Thordarson), Hlynsson - Sigurdsson, Oskarsson, Gudmundsson

Slováci nastúpili s Gyömbérom na poste pravého obrancu. Hráč talianskej Salernitany nahradil v základnej jedenástke Pekaríka, ktorý spolu s Hrošovským nemohol hrať pre trest za žlté karty. Z nedorozumenia Sampsteda s Olafssonom mohol vo 4. minúte vyťažiť Boženík, ale v súboji s islandským brankárom neuspel.

Otočenie reprezentantov

O chvíľu neskôr sa po pošmyknutí Dúbravku črtala príležitosť pre hostí, ale slovenský brankár svoju chybu napravil. V 17. minúte však nedočiahol na hlavičku Oskarssona, ktorému posadil loptu na hlavu Palsson - 0:1. Slovákov tento scenár zaskočil, nevedeli sa bezprostredne po inkasovanom góle dostať do tempa. Súpera skúšali prekvapiť z krídelných priestorov, ale k ohrozeniu Olafssona sa nedostali.

