Toto musí byť, to milujeme všetci. Jedno spišské jedlo u Katky Koščovej na Vianoce nesmie chýbať

Vyzerá to vraj u nich ako v talianskej rodine, kde na štedrú večeru spájajú dva stoly a všetci sa prekrikujú. U speváčky Katky Koščovej sú Vianoce najmä o rodine a o dobrom jedle. „My sme veľmi vianočne naladená rodina. V zásade od začiatku adventu zdobíme dom, nie nejako špeciálne prehnane, ale máme radi vianočnú dekoráciu, svetielka a podobne,“ povedala pre TASR Katka, ktorá prezradila aj to, aké jedlá u nich nesmú chýbať.

Robí tie najlepšie bobaľky

Katka v decembri veľa koncertuje, preto je na Vianoce pripravená takmer už v mesačnom predstihu. „A ja cítim ohromnú vďačnosť za to, že ste prišli, že ste nám vykúpili všetky koncerty do posledného lístka, cítim sa nesmierne blažene vďaka všetkým tým krásnym ľuďom, s ktorými som na pódiu aj mimo pódia,“ ďakovala fanúšikom na svojom Instagrame speváčka, ktorá sa nevie dočkať, kedy si užije sviatky so svojimi najbližšími.

„Pre mňa je to práve také krásne, že sa stretneme všetci pri jednom stole, teda spájame dva, ale, že sme vlastne všetci spolu na Štedrý deň. Máme to rozdelené, že moja mamka chystá kapustnicu, ja robím šalát, manžel vypráža ryby a robím ešte bobaľky,“ opisovala Katka. Sama tvrdí, že robí tie najlepšie bobaľky z celej rodiny. „Dobre nám je, pozeráme rozprávky, vianočné filmy a púšťame si koledy,“ popísala ďalej pokojnú atmosféru, pri ktorej nesmie chýbať tradičné jedlo od jej mamky.

Kapustníky od mamky

