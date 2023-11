Choďte za Rácom, to je ten cigán. Lekár z Nemšovej uspel, aj keď rodičia nemali peniaze nazvyš

Rácovci mali päť detí a každé z nich učili, že vzdelanie je to najdôležitejšie, čo im môžu dať. Peter Rác poslúchol maminu radu a stal sa doktorom, ktorého v roku 2015 menoval minister zdravotníctva za krajského odborníka pre ORL a chirurgie hlavy a krku v Trenčianskom kraji. V roku 2017 zase získal ocenenie Roma Spirit v kategórii osobnosť. Aj keď Petra Ráca nikdy kolegovia a pacienti nešikanovali za to, že je Rómom, aj on sa stretol s komentármi, ktoré by iných zaboleli.

Dobre sa uč a buď doktorom

Peter Rác sa narodil ako najmladší z piatich synov otcovi, ktorý pracoval ako kováč vo fabrike a mame, ktorá bola krajčírkou. Rodák z Trenčianskych Teplíc si dodnes pamätá, ako išiel prvýkrát do školy a mama mu hovorila, nech dobre učí, aby raz mohol byť lekárom.

„Bola to súhra mojich snov a snov mojich rodičov. Oni to chceli, a ja som na to mal. Ale chcel som to tiež,“ hovoril pre SME Peter Rác, ktorý vyštudoval vojnovú medicínu v Hradci Králové, kde bol vždy miláčikom ročníka.

Pacienti ho rešpektujú

„Mal som potom šťastie, že v tom čase bola revolúcia a nešiel som niekde robiť vojaka na hranice, ale do Ružomberka,“ prezradil lekár. Práve vo vojenskej nemocnici začal budovať svoju kariéru. Peter Rác o sebe hovorí ako o Slovákovi s rómskymi koreňmi a jeho etnický pôvod podľa neho nikdy nikto neriešil. No hovorí, že mal šťastie.

„Nikdy som sa nestretol s tým, že by mi nejaký pacient povedal – ja vás nerešpektujem, lebo ste taký,“ povedal vo videu pre Roma Spirit muž, ktorého kolegovia a pacienti vždy považovali za skúseného odborníka. Nad niektorými rečami iba mávne rukou.

Foto: ORL ambulancia – ENT CENTRUM

Choďte za Rácom, to je ten cigán

