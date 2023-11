Som rád, že som ešte nažive. Miroslav Donutil si konečne splnil krásny sen, ktorý chytí za srdce

Jeden z najpopulárnejších českých hercov súčasnosti stvárnil počas svojej kariéry množstvo postáv a mnohé filmy sa aj vďaka jeho talentu stali ikonickými. Napriek tomu, že Miroslav Donutil oslávil vo februári už 72 rokov, núdzu o ďalšie príležitosti rozhodne nemá. Zatiaľ čo iní ľudia v jeho veku už jeseň života trávia zaslúženým odpočinkom, on stále pracuje a odísť do hereckého dôchodku zatiaľ údajne neplánuje. A ako vraví, konečne si splnil jeden pekný sen.

Foto: TASR - Dušan Hein

Splnený sen

Nedávno sa tiež postavil na pľac, keď natáčal osemdielnu seriálovú novinku pod názvom Za domom v lese. Podľa jeho slov je to vraj niečo, čo sa v Česku nezvykne nakrúcať. „Je to o človeku, ktorý má nadprirodzené schopnosti, a som rád, že som to mohol aspoň raz pocítiť,“ prezradil Donutil pre portál tn.nova.cz.

V novom projekte sa mu navyše splnil dlhoročný sen, keďže si v ňom zahral so svojím synom a jeho ženou. „Po prvýkrát som mal možnosť si zahrať so svojimi deťmi, tým myslím môjho syna Martina a jeho nevestu Sáru. Hralo sa nám spolu pekne, je to napínavé a miestami strašidelné a niekedy aj úsmevné,“ dodal umelec.

Je rád, že je nažive

Pre herecké rady si ale Donutilov syn a jeho manželka, ktorou je herečka Sára Affašová, vraj k českej legende nechodia. Lebo keby prišli, herec by ich odkázal na seba samých. „Každý si musí nájsť svoju vlastnú cestu. A oni si ju už našli,“ hovorí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mdonutil/photos/pb.100063523338337.-2207520000/122673561087742/?type=3

Práve rodina, herectvo a práca sú veci, ktoré mu v živote robia najväčšiu radosť. „A že som stále ešte nažive a pomerne zdravý. Takže dúfam, že sa ešte nejaký čas budem môcť venovať tomu, čo ma baví, a to je hranie,“ uzavrel Miroslav Donutil.