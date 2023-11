FOTO: Majú ho ako prví na Slovensku. Pozrite sa na rekordný megatrolejbus, ktorý premáva po Bratislave

DPB sa stáva prvým dopravcom, ktorý v rámci Česka a Slovenska nasadil takéto trolejbusy do premávky s cestujúcimi.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) nasadzuje od štvrtka do premávky 24-metrový megatrolejbus. Cestujúci sa ním môžu odviezť na linke 71, ktorá jazdí z Vrakune na Hlavnú stanicu. Testovanie vozidla sa tak dostáva do ďalšej fázy. Predstavitelia DPB i hlavného mesta o tom informovali na štvrtkovom brífingu. DPB sa tak stáva prvým dopravcom, ktorý v rámci Česka a Slovenska nasadil takéto trolejbusy do premávky s cestujúcimi.

Megatrolejbus v Bratislave. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Skvalitnenie dopravy

„Projekt megatrolejbusov postupuje podľa plánu a dnešným dňom do nášho hlavného mesta prinášame vozidlá, ktoré spoľahlivo vozia cestujúcich v rôznych západných, dopravne vyspelých metropolách,“ skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.

Megatrolejbus v Bratislave. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Megatrolejbus odjazdí predpísaných 5000 skúšobných kilometrov na linke 71 spájajúcu východnú Bratislavu s centrom. Práve tá je počas dopravných špičiek mimoriadne vyťažená, pričom ďalšie posilnenie linky bolo technicky nerealizovateľné. Nasadením megatrolejbusu by sa tak malo skvalitniť cestovanie medzi Hlavnou stanicou, biznis zónou v okolí Miletičovej ulice a Dolnými honmi.

Odvezie viac ľudí

Kapacita na sedenie vzrastie o 20 percent, celková prepravná kapacita takmer o 50 percent. „V Bratislave chceme a aj potrebujeme zvyšovať kapacitu MHD, a práve väčšie kapacitnejšie vozidlá sú spôsob, ako to vieme robiť. Na mnohých linkách totiž máme už také husté intervaly, že nasadzovať ďalšie vozidlá už môže byť problém,“ poznamenal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.