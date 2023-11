Ukecanej misske z Trebišova nechceli dať šancu. Bývalá markizáčka Martina Mečiarová dnes žije pre rodinu

Všade, kde prišla, jej povedali, že raz určite uspeje, ale musí ešte dospieť. Moderátorka Martina Mečiarová sa svojho sna nevzdala a podarilo sa jej stať tvárou televízie Markíza, v ktorej pôsobila dlhých 13 rokov. Jedného dňa skončila, stiahla sa zo spoločenského života a začala žiť iný život

Misska s podrezaným jazykom

Narodila sa v Trebišove a do sveta šoubiznisu sa dostala v roku 1995, keď si ju na gymnaziálnom večierku všimol organizátor súťaží krásy Miss stredných škôl. „Nikdy som sa nepovažovala za zvláštnu, ale napokon ma moja najlepšia priateľka nahovorila, že to mám skúsiť, aby bola sranda. Dopadlo to tak, že som sa stala Miss okresu a postúpila som do celoslovenského kola,“ spomínala pre Korzár Martina Horná, ktorá viac ako svojou krásou porotcov zaujala svojím podrezaným jazykom.

Dodali jej odvahu a ako 16-ročná sa rozhodla vyskúšať šťastie v rádiu, no vtedy jej povedali, aby prišla, keď bude staršia. Martina sa svojho sna nevzdala a keď skončila gymnázium, do rádia ju nakoniec prijali. Nakoniec neodolala ani ďalšej šanci, keď sa prihlásila na konkurz do Markízy. Mala 19 rokov a opäť jej povedali, že má ešte dospieť a potom to môže skúsiť znovu.

Koniec po 13 rokoch

„Keď sa konkurzy po troch rokoch zopakovali už na zábavné relácie, zopakovala som si to tento raz s úspešným koncom,“ hovorila Martina, ktorá začínala ako spolumoderátorka Jara Bučeka v relácii Doma s Markízou. Následne vyskúšala Teleráno, Počasie a nakoniec sa stala tvárou magazínu Reflex.

V roku 2007 sa zo známej moderátorky stala pani Mečiarová, pričom s manželom vychovávala syna Šimona. Bývalá markizáčka sa po ôsmich rokoch pre manželovu neveru rozviedla a veľká zmena nastala aj v jej pracovnom živote. Divákom sa z televíznych obrazoviek prihovárala 13 rokov, no v roku 2014 v Markíze skončila a stiahla sa aj zo spoločenského života.

