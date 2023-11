Sociálna pracovníčka z okresu Poltár: Hneď viem, že je zle, keď sa deti vrhnú na suché pečivo

„Práve stojím pred bytovkou. Idem na návštevu k jednej rodinke, môžem vám zavolať tak o hodinku?“ ozval sa v našom telefóne energický ženský hlas. Sociálnej pracovníčke Andrei Kasárovej sme telefonovali kvôli rozhovoru. Štrnásť rokov pôsobila ako vedúca Domova sociálnych služieb v Kokave nad Rimavicou, koordinuje tiež pomoc pre odídencov z Ukrajiny vo viacerých mestách, napríklad v Tornali, Fiľakove, Rimavskej Sobote či Revúcej. Posledné dva roky trávi v teréne. Navštevuje rodiny a ľudí v sociálnej tiesni v okresoch Poltár, Rimavská Sobota či Revúca a tiež im rozváža potravinovú pomoc.

Darované trvanlivé potraviny sú dôležité. Dočasne odbremenia ľudí v núdzi od nevyhnutných výdavkov a to im pomôže pozviechať sa zo situačnej chudoby. Foto: Tesco

Na návštevy nechodí s prázdnymi rukami

„Pre ľudí v núdzi je najdôležitejšie, že si niekto vypočuje ich príbeh a ich starosti. Niekedy takto strávim u klientov aj vyše hodiny, ale je to dôležité,“ začína rozprávať o svojej práci pani Andrea. Na návštevy nikdy nechodí s prázdnymi rukami. Vďaka iniciatíve Tesca, ktoré nepredané pečivo, ovocie či zeleninu nevyhadzuje, ale tovar vhodný na konzumáciu počas celého roka daruje lokálnym charitám, má pani Andrea vždy pripravenú menšiu tašku niečoho pod zub.

„Pred časom som bola na návšteve u rodiny s troma chlapcami. Napísali mi mail, v ktorom ma poprosili o stretnutie,“ spomína si na konkrétny prípad Andrea Kasárová. Podľa toho, ako sa chlapci hneď vrhli na buchty a pečivo, hneď vedela, že má rodina vážne ťažkosti. „Vysvitlo, že poriadne nejedli už niekoľko dní, pretože sa z mesiaca na mesiac ocitli v situačnej chudobe,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka.

Seniori, ktorí žijú osamotení, matky, ktoré sa samé starajú o niekoľko detí a tiež viacdetné rodiny bývajú najčastejšie odkázaní nielen na sociálnu, ale aj potravinovú pomoc. Foto: Slovenská katolícka charita, Archív. M. Piteľová

Trvanlivé potraviny ako prvá pomoc

Manželia s troma deťmi, ktorých spomína pani Andrea, sa dlho hanbili požiadať o pomoc. O príjem prišli po smrti oboch starých rodičov, ktorých manželia opatrovali. Výdavky na pohreby, dedičské konanie a vyplatenie dlhov ich pripravili o všetky úspory.

„Kým sa zaevidovali na úradoch a vôbec dostali prvú dávku, ubehli dva – tri mesiace. Medzitým nevládali platiť bežné účty za vodu a elektrinu, hrozila im exekúcia. Nabaľovalo sa to a nevedeli sa z toho dostať...“ vysvetľuje na konkrétnom prípade pani Andrea, ako sa môže rodina náhle prepadnúť do situačnej chudoby. Najprv im pomohla zásobami trvanlivých potravín: „Ľudia v núdzi si ich vedia odložiť a variť z nich, keď to potrebujú.“ Rodine tiež poradila, ktoré organizácie by ich mohli podporiť v ťažkej životnej situácii. Vďaka Diecéznej charite Rožňava rodina napríklad získala liekovú pomoc a sociálne štipendium, aby chlapci mohli vôbec cestovať do školy.

Najväčšia potravinová zbierka Už každoročne pred Vianocami spoločnosť Tesco organizuje potravinovú zbierku, ktorá je najväčšou aktivitou svojho druhu na Slovensku.

Vďačnosť dostáva niekedy do rozpakov

Po minuloročnej predvianočnej Tesco potravinovej zbierke pani Andrea Kasárová mohla nabaliť pre rodinu, ktorá sa ocitla v situačnej chudobe, dve veľké krabice potravín.

„Boli hotoví. Chodím za nimi už skoro rok. Ich situácia sa postupne zlepšuje. Volajú ma náš anjel, nemám to síce rada, ale vnímam, že aj takto vyjadrujú svoju veľkú vďačnosť,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka Andrea, ktorej niekedy s rozvozom potravín a charitatívnymi aktivitami pomáhajú aj jej dve dospelé deti. Odmalička syna a dcéru vedie k pomoci druhým. Nie každý sa môže venovať sociálnej práci v teréne ako pani Andrea. Vďaka potravinovým zbierkam sa však do pomoci ľuďom v núdzi môže zapojiť široká verejnosť.

Sociálna pracovníčka Martina Piteľová z Humenného sa potravinových zbierok Tesca zúčastňuje ako dobrovoľníčka na predajniach, kde zákazníkom vysvetľuje, kam darované potraviny putujú. Neskôr, po prerozdelení, darované trvanlivé potraviny nosí do rodín, ktoré sú v núdzi. „Vnímam vďačnosť na obidvoch stranách. Mnohí zákazníci počas zbierok oceňujú to, že vedia takto jednoducho pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Obdarovaní ľudia zasa opakovane a dlho ďakujú, až to niekedy človeka dojíma,“ dodáva sociálna pracovníčka Martina.

V Humennom a okolí pomoc z potravinovej zbierky roznáša ľuďom v núdzi pani Martina Pitelová. Foto: Archív M. Piteľová, Slovenská katolícka charita

Čo by v potravinovej zbierke darovala sociálna pracovníčka Andrea Kasárová: Trvanlivé potraviny – základné trvanlivé potraviny ako múka, ryža, soľ, cukor, cestoviny, krupica, sáčkové polievky, strukoviny, tiež olej a trvanlivé mlieko, z ktorých sa dajú variť každodenné jednoduché jedlá. Konzervy – mäsové konzervy, rybičky či zavárané omáčky na cestoviny sú nenáročné na skladovanie, majú dlhú trvanlivosť a dá sa z nich rýchlo pripraviť obed, ktorý zasýti aj početnejšiu rodinu. Drogéria – mydlá, zubné pasty a kefky, šampóny a plienky pre deti sú najnákladnejšími hygienickými potrebami, ktoré ľuďom v núdzi chýbajú. „Často nás ľudia v núdzi prosia o pracie prášky,“ hovorí so svojich skúseností Andrea Kasárová. Niečo na prilepšenie – tabuľka čokolády, čaj, káva, oriešky a sušené ovocie sú drobnosťami, ktoré najmä počas vianočných sviatkov navodia ľuďom v núdzi slávnostnú atmosféru a potešia malé deti v rodinách. Slovenská katolícka charita je organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Vďaka sieti sociálnych pracovníkoch v regiónoch dokáže sociálnu pomoc ľuďom v núdzi distribuovať veľmi adresne. Foto: Slovenská katolícka charita

Adresná pomoc v praxi

Martina Piteľová už deviaty rok pôsobí ako sociálna pracovníčka na východe Slovenska. Začínala ako dobrovoľníčka Gréckokatolíckej charity a začala pre túto organizáciu pracovať v Dome sv. Júdu Tadeáša, neskôr v Sociálnom centre v Humennom. Práve tu najčastejšie prichádza do kontaktu s jednotlivcami, rodinami s deťmi a seniormi, ktorí upadli do chudoby. „Vplyvom inflácie a pre nízke príjmy, napríklad nízky invalidný a starobný dôchodok sa čoraz viac ľudí ocitá v nepriaznivej životnej situácii,“ vysvetľuje Martina časté dôvody chudoby. Darované potraviny sú vítaným doplnkom k sociálnemu poradenstvu, ktoré ľuďom v núdzi v centre v Humennom poskytujú.

„Dnes stačí, že jeden z rodičov príde o prácu a rodina náhle nemá dostatok financií ani na základné potreby,“ hovorí sociálna pracovníčka Martina Pitelová z Humenného, ktorú na ľudí v núdzi upozorňujú aj starostovia obcí. Foto: Slovenská katolícka charita, archív M. Piteľová

Noví klienti, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, sa ale zväčša nehlásia sami. Sociálne pracovníčky na nich upozorňujú ľudia z komunity. „Tých, ktorí sa hanbia z rôznych dôvodov priznať svoju ťažkú životnú situáciu, nazývam, že sú skrytí. Takéto prípady nám hlásia starostovia obecných úradov, kňazi a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, “ hovorí Martina Piteľová. Na terénnych sociálnych pracovníčkach potom zostáva vybudovať si k týmto ľuďom dôverný vzťah a intervenovať tam, kde je to najakútnejšie. Vďaka takémuto osobnému prístupu sociálnej pomoci sa aj darované potraviny z veľkých zbierok dostávajú práve do tých rodín, kde sú najpotrebnejšie.

